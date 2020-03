Ángel Correas: “Los españoles nos enfrentamos al mayor reto sanitario desde hace décadas”

Audio

Amanece, que no es poco y amanece en estado de alarma. Más 46 millones de españoles nos enfrentamos al mayor reto sanitario desde hace décadas y la solución es el confinamiento de la población.

No queda otra, no hay alternativa. Si queremos ganar el combate a este enemigo invisible hay que cambiar nuestra manera de vivir el tiempo necesario para frenar su propagación. ¿Y cómo se cambia la forma de vivir de millones de personas de un día para otro? Por decreto.

Y otra cosa es la gestación del decreto, el sainete del Gobierno de coalición para sacarlo adelante, los egos y recelos en el ejecutivo de coalición, con podemos exigiendo salir en la foto de mando y la falta de altura de políticos independentistas con el qué hay de lo mío. Alguien escribirá algún día la crónica de estas horas en Moncloa, da para un libro. Pero ahora toca otra cosa. Toca explicar las nuevas reglas de juego.

El estado de alarma limita la libertad de movimientos en España pero no la elimina. Hay cosas que podemos hacer si responden a una necesidad.

LAS MEDIDAS DEL REAL DECRETO DEL ESTADO DE ALARMA

Por ejemplo, podemos salir a comprar alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad. Estarán abiertos los supermercados, tiendas de proximidad, los quioscos, las gasolineras, los estancos y también las tintorerías / lavanderías y las peluquerías.

Esto ha llamado mucho la atención. Las lavanderías abren para poder lavar la ropa de los hospitales y centros de atención y las peluquerías para mejorar la higiene de las personas mayores que pueden tener problemas de movilidad.

Si tenemos que ir a los supermercados, es necesario que mantengamos una distancia de seguridad de al menos metro y medio. Para evitar aglomeraciones, lo lógico sería que saliera una persona por cada casa a comprar lo que haga falta.

No hay que caer en los bulos. Se garantiza el abastecimiento y de hecho la DGT, por ejemplo, ha levantado las restricciones a los transportes de mercancías. Y se es necesario incluso se escoltaría a estos transportes.

También podemos salir de casa para acudir a centros sanitarios, consultorios u hospitales.

Estamos autorizados a desplazarnos a nuestro lugar de trabajo y volver a nuestra casa. No hay restricciones por comunidades autónomas. Por ejemplo, si alguien vive en un municipio de Segovia o Toledo puede entrar a Madrid para trabajar.

También podemos salir de casa para dar asistencia a personas mayores, dependientes, con discapacidad y los bancos también estarán abiertos con lo que si hay que sacar dinero o realizar algún trámite financiero, también podemos acudir. Abren además las entidades de seguros.

Evidentemente, podemos salir de nuestra casa por una causa de fuerza mayor o necesidad como puede ser que se inunde el salón. Podemos salir también, por otras necesidades como que haya que sacar a la mascota a la calle.

Todo esto está autorizado. Se hace lo que se ha ido a hacer y vuelta a casa. Para estos desplazamientos autorizados también podemos utilizar el coche o la moto. Y recordamos que las gasolineras están abiertas.

Para todo lo demás, hay que estar confinados. Es decir, no se puede salir por ocio o diversión. No se puede salir a pasar el día al campo, tampoco a jugar un partido de baloncesto con los amigos, echar una “carrerita” o quedar en el parque para pasar un rato con los niños. Esto no se debe hacer en esta situación de alarma. Están cerrados bares, restaurantes, cines, teatros, museos, bibliotecas, gimnasios, instalaciones deportivas en general.

LA MISIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN ESTADO DE ALERTA

Y ¿quién va a controlar, quién va a vigilar que todo esto se cumpla?. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Policía Nacional, Guardia Civil, policía autonómica, policía local. Todos quedan bajo el mando único del ministro de Interior.

Los agentes podrán realizar registros y comprobaciones de personas, locales, vehículos bienes y el ciudadano tiene el deber de colaborar. El ministro informará hoy domingo a las fuerzas de seguridad de cómo hay que dar cumplimiento al decreto de alarma. Cómo se tiene que actuar para controlar los movimientos. Están previstas sanciones en caso de desobediencia a la autoridad que pueden llegar a 30.000 euros.

Si fuera necesario apoyar a las Fuerzas de Seguridad, el Ejército, las Fuerzas Armadas, están ya autorizadas para actuar como agentes de la autoridad.

El Estado también puede tomas las medias necesarias para garantizar el suministro eléctrico, de petróleo y gas.

Se suspenden los procedimientos judiciales pero si algún juez de instrucción, por ejemplo, necesita realizar actuaciones judiciales la policía estará operativa.

Ah, y los trámites que tuviéramos con la administración tendrán que esperar. Si estabas esperando para renovar el DNI o examinarte del carné de conducir. Toca esperar. Queda aplazado salvo casos muy urgentes.

Es un momento histórico. Con este Estado de Alarma, España entra en ralentí. Esto, de forma directa, tendrá consecuencias inmediatas en la economía y el empleo... Miles de trabajadores en casa, muchos con ERES temporales. Muchos autónomos con su actividad paralizada. El Gobierno promete medidas para amortiguar la situación...

El Estado de Alarma se decreta por 15 días pero si tiene que prolongarse debe contar con la aprobación del Congreso de los Diputados. La clave será saber cuándo empezaremos a comprobar los efectos de todas estas medidas contra la expansión del coronavirus. Sólo queda esperar para saber cuándo daremos por controlada la epidemia sin que ponga en riesgo el sistema sanitario.

Ahora lo está haciendo. Hablamos de más de 6.200 contagios, 193 personas fallecidas y 517 dados de alta.

Entre los últimos positivos por coronavirus, la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Con lo cual tenemos otra muesca en la historia. Pedro Sánchez será el primer presidente español en cuarentena.

El decreto es histórico, la situación es histórica ahora bien la gente de este país sabe estar a la altura. Hace unas horas, a las 10 de la noche estaba convocado, de forma anónima, un aplauso nacional para agradecer el trabajo infatigable de los profesionales de la sanidad y a las 10 de la noche, por toda la geografía nacional de Galicia a Canarias y de Ceuta a los Pirineos. El homenaje a los sanitarios muestra que este país está confiando, pero no dormido.