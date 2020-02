Ángel Correas: ¿Contará Sánchez a sus ministros en Quintos de Mora su reencuentro con el independentismo?

Este sábado es un día ideal para irse de campo y si uno tiene una finca, es una jornada perfecta para pasear por ella y reflexionar. Y ya si alguien es, por ejemplo, presidente del Gobierno este sábado puede resultar ideal para reunir a los ministros en una finca estatal, como puede ser Quintos de Mora, en Toledo.

Es lo que hoy va a hacer Pedro Sánchez. Ha convocado una convivencia del Gobierno de coalición. La reunión va a comenzar a las 9.30 hrs de la mañana y está previsto que termine sobre las 19.30 hrs de la tarde, comida incluida en el precio.

En este encuentro estará Pedro Sánchez, los 4 vicepresidentes, los 18 ministros y el Jefe de Gabinete, Iván Redondo (esperemos que sin dolor cervical tras la reverencia que hizo ante Quim Torra)

Será una especie de Consejo de Ministros informal, distendido, de sport. Oficialmente para 2 cosas; por la mañana, se abordará la agenda legislativa, el contexto económico y la estabilidad presupuestaria. Por la tarde será el turno de analizar las "grandes transformaciones" que el ejecutivo quiere llevar a cabo en esta legislatura, relativas a cuestiones como la transición ecológica, la digitalización de la economía o la justicia social.

Esto la agenda oficial. Pero a lo mejor el presidente le cuenta a los socios de Gobierno cómo piensa plantear la negociación con el inhabilitado Quim Torra. Les podría contar en que consiste su agenda para el reencuentro con el independentismo, básicamente en poner más millones y en descafeinar la vía judicial. A lo mejor explica cómo piensa dar bola a Torra sin levantar los celos de Esquerra Republicana ante la cercanía de unas elecciones en Cataluña que podrían desembocar en un tripartito de Esquerra, los socialistas Catalanes y en Común Podemos.

En esa clave está ahora Sánchez y por ese escenario pasan también los presupuestos generales del Estado que necesitan el apoyo de Esquerra.

Con estos mimbres se entiende la sutileza con la que el presidente del gobierno acaba de pasar por Cataluña donde ha buscado y ha encontrado una aliada polivalente, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Cataluña puede ser un buen tema de conversación entre plato y plato.

Y entre café y postre puede haber hay tiempo incluso para consensuar una nueva versión del encuentro entre el ministro Ábalos y la vicepresidenta de Maduro Delcy Rodríguez, de madrugada en el aeropuerto de Barajas. Y a lo mejor una cosa lleva a la otra y se comenta la visita sorpresa de Zapatero hace unas horas a Nicolás Maduro en Venezuela.

Esta reunión del Gobierno en Quintos de Mora obliga a movilizar todo tipo de recursos, desde la seguridad, hasta la cocina pasando por desplazamientos o sistemas informáticos. La última reunión del Gobierno convocada en Quintos de Mora fue en agosto de 2018, y la factura oficial rondó los 7000 euros.

Quintos de Mora es una finca estatal desde 1942, ronda las 7000 hectáreas y la gestiona Parques Nacionales. Su mantenimiento tiene un presupuesto de casi medio millón de euros en 2 años. Es un lugar habitual de reuniones oficiales y allí se produjo el famoso encuentro entre Aznar y Bush en 2001 o el de Zapatero con Lula da Silva en 2007.

Hoy tenemos una foto más. La de Pedro Sánchez y sus ministros, que con todos los que son alguien puede pensar que están celebrando una boda. Nada de eso, se trata de trabajo

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero por ejemplo, puede dar cuenta del malestar de las comunidades autónomas al enterarse de que no van a recibir el dinero que esperaban por el IVA recaudado en 2017. En total 2.500 millones de euros

María Jesús Montero se presentó en la reunión con las Comunidades dejando claro que ese dinero ya no existe, que se ha evaporado porque han pasado ya dos años, que la culpa la tiene el PP, que no han podido aprobar presupuestos, etc. Todo tipo requiebros para decir que no. Que no van a devolver los 2.500 millones.

Dicho esto, el Gobierno ofrece una alternativa que es en realidad un parche. Ofrece más barra libre. Ofrece ampliar los márgenes de gasto de las comunidades, ofrece más capacidad de deuda.

Es como si un cliente ingresa en el banco 2.500 euros y al cabo de dos años quiere sacarlo. El banco le dice que no se lo puede devolver y a cambio le ofrece pedir un crédito en condiciones ventajosas. La respuesta tipo puede ser esta, “mire usted, yo no quiero endeudarme más, yo quiero el dinero que me deben”. Es lo que diría cualquier cliente y es la respuesta que han dado la mayoría de comunidades autónomas. Las del PP con mayor énfasis y las del PSOE más contenidas, pero a ninguna les ha convencido del todo la solución que propone Hacienda.

La vía de los tribunales es la salida que barajan una mayoría de regionales para exigir ese dinero de IVA que les debe el Estado. Nunca llueve a gusto de todos y en este caso no ha llovido a gusto de nadie.