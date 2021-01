Alonso: “Cada vez resulta menos disparatado pensar en un Gobierno catalán en el que ERC y PSC se den la mano"

¿Qué tal? Muy buenos días, soyIván Alonso, bienvenidos a todos los que estáis ahí madrugando al otro lado en esta mañana de domingo 3 de enero. Domingo frío, en el que van a predominar de nuevo las temperaturas bajo cero en buena parte del país. Hay que abrigarse y sobre todo, mucho cuidado si coges el coche, la nieve está dificultando la circulación en varias carreteras, sobre todo del norte del país. Así que como siempre decimos, los de la radio estamos aquí para acompañarte en todo momento. Y para contarte cosas por supuesto.

NUESTRAS RESRTICCIONES ANTE LA PREOCUPANTE CIFRA DE CONTAGIOS

Por ejemplo que las cifras de contagios por coronavirus siguen al alza. Ya nos gustaría contar que con la llegada de este 2021 la cosa ha cambiado de repente pero no es así. De hecho, como te digo, la tasa de incidencia sigue subiendo y ante esto las comunidades autónomas siguen reaccionando sobre la marcha. Ya sabes que el Gobierno central se lavó las manos y delegó todo en los Ejeuctivo regionales.

Cada uno está tratando de sortear a su manera esta tercera ola de covid que ya parece vislumbrarse en nuestro horizonte. Como te digo, cada Comunidad está buscando soluciones y ayer por ejemplo Madrid confinaba 8 nuevas zonas sanitarias y 5 municipios más que quedarán cerrados perimetralmente. Más de medio millón de madrileños no podrán salir ni entrar de esas zonas.

Eso en Madrid. En Aragón han tenido que dar un nuevo paso atrás que va a repercutir sobre todo a la hostelería. Allí se están ya notando las reuniones familiares por Navidad y los positivos se han triplicado en los últimos siete días. Como siempre te digo, si quieres conocer cuáles son las restricciones específicas en tu ciudad, región o comunidad como siempre en nuestra web, en COPE.es lo tienes todo muy explicado.

LAS NEGOCIACIONES DEL GOBIERNO CON GIBRALTAR

Mientras, las cosas en el Peñón de Gibraltar y alrededores no van nada bien. Esa nueva cepa británica está causando estragos y los casos se han disparado en la Roca con una tasa de incidencia completamente desbocada. 2000 casos por cada 100.000 habitantes. Por eso el Gobierno de la colonia británica ha optado por un confinamiento total durante 14 días. Y al otro lado de la verja, la Junta de Andalucía ha ordenado el cierre perimetral de ocho municipios integrados en las dos áreas sanitarias del Campo de Gibraltar., en Cadiz. Lo hace para tratar de frenar la expansión del virus y de esa cepa tan contagiosa.

La situación allí en Gibraltar preocupa aunque el principal tema de conversación sigue siendo ese preacuerdo entre España y las autoridades de la Roca para que no haya una frontera ahora que se ha consumado el brexit. Se veía venir lo que ha pasado. Te explico. Ayer la ministra de ExterioresArancha González Laya aseguraba en una entrevista que será España quien tenga la última palabra a la hora de decidir quién entra a Gibraltar. La ministra vendió ese preacuerdo de una forma excelente, dijo que estaba todo pactado con el ejecutivo del Peñón, que el objetivo es que se elimine la verja en los próximos 4 años y que todo es, básicamente, de color de rosa. Pues ha tardado menos de 24 horas el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, en bajar de esa nube ilusoria a Laya.

Dice Picardo que España no tendrá ningún control sobre el aeropuerto ni el puerto de Gibraltar. Que la decisión de quien entre o salga de la colonia es suya. Te decía ayer que no es tan fácil llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes porque el tema de la soberanía sigue estando muy presente. Pero claro, el Gobierno hizo lo que nos tiene acostumbrados, vendernos todo como una gran victoria de Sánchez y sus excelentes negociadores. Ayer te lo contaba: esto no es sino una patada a seguir, arreglamos el problema que corre prisa y ya negociaremos algo en los 6 meses de plazo que nos hemos dado. Y hoy vemos que es básicamente eso: ganar tiempo y a ver en que quedan las negociaciones. Que van a ser complicadas.

EL POSIBLE GOBIERNO CATALÁN PSC-ERC

Así que tiene el Gobierno de Sánchez ahí otro frente abierto para los próximos meses. Un Ejecutivo que va a perder al ministro de Sanidad en plena crisis sanitaria. Cuando la tercera ola nos está ya golpeando, Salvador Illa abandona el barco. Ya lo sabes, será el candidato del PSC en las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero.

Busca Sánchez rebajar tensiones en Cataluña con el perfil tranquilo y conciliador del aún ministro y así acercarse aún más a sus socios de investidura de Esquerra.

Va a tener Illa un marrón importante a la hora de justificar los indultos que prepara el Gobierno para los políticos presos por el fallido golpe secesionista. Pero no va a ser el único. Por ejemplo va a tener que lidiar con aquellos en el PSC, que quieren pactar con Esquerra tras los comicios catalanes. Va a ser una cuestión esta importante porque a nivel nacional ya los hemos visto de la mano, a PSOE y ERC en muchos asuntos. Unos buscando que les aprobasen los presupuestos y otras leyes, y los otros buscando contrapartidas como esos indultos.

Y es que cada vez resulta menos disparatado pensar en un Gobierno catalán en el que ERC y PSC se den la mano. Y lo digo porque el todavía secretario general de los socialistas catalanes, Miqel Iceta ayer aseguraba que se puede pactar con cualquiera, incluso con aquellos que quieren romper España. Sin embargo hoy Illa, en una entrevista en La Vanguardia se cierra en banda a entrar en un Gobierno con ERC.

Nos guardamos esas declaraciones para cuando se celebren esos comicios porque ya sabes que tanto Sánchez como su Gobierno son expertos en esto de decir una cosa y la contraria en cuestión de días. Así que veremos. Por cierto, hay que apuntarse eso de un posible tripartirto en Cataluña ERC, PSOE, Podemos. Por si acaso.

LA FIESTA RAVE DE NOCHEVIEJA DE LLINARS DEL VALLÉS

Y precisamente en Cataluña se dio ayer una de las imágenes más vergonzantes y lamentables en lo que llevamos de año.Cientos de inconscientes reunidos en una nave abandonada a las afueras de un pueblo de Barcelona. Una fiesta ilegal clandestina, una rave, que comenzaba en Nochevieha y que se ha alargado durante más de 40 horas. Ha tenido lugar en Llinars del Vallés. Los allí presentes comenzaron esa celebración con intención de estar festejando la entrada del nuevo año hasta el próximo lunes. Y fue ayer a mediodía, tras, como te digo, 40 horas de jolgorio y desfase cuando los Mossos d’Esquadra decidieron intervenir y desalojar a los casi 200 individuos que aún quedaban allí.

Comenzaron esa fiesta, dicen, casi un millar de personas...Por cierto, que ya han detenido a los dos presuntos organizadores. Una joven holandesa y un tarraconense de 22 años se enfrentan a sanciones de hasta 600.000 euros. Además hay 215 multados.

Hay dos cosas que no me entran en la cabeza. La primera es que haya centenares de personas, que además habían llegado de otras partes de España y de Europa, que tengan la irresponsablidad de organizar y asistir a una fiesta de este tipo estando como estamos. Y segundo, que la policía regional, o más bien la Generalitat, haya permitido que esta se alargase durante más de día y medio. Algo inconcebible.