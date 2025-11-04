Manolo Sanchís no tiene claro que el rendimiento de Huijsen en los partidos complicados sea el mismo que en partidos más asequibles: "Es donde muestra debilidad"

El partido de Dean Huijsen frente al Liverpool en la cuarta jornada de la Liga de Campeones no fue, precisamente, bueno.

El exfutbolista del Real Madrid, Manolo Sanchís, detectó en Tiempo de Juego varias debilidades en el joven central del equipo blanco: "En estos partidos le cuesta mucho cuerpear, no está tan fino con el balón".

A la pregunta del director de Tiempo de Juego, Paco González, de si puede llegar a resultar "preocupante" el nivel del jugador en partidos como el de este martes, Manolo Sanchís reconoce que sentía cierta incertidumbre y expectación por ver a Huijsen o a Carreras, fichados este pasado verano, en partidos como el nivel que puede exigir Anfield: "Había que esperar a que llegaran partidos complicados".

Y concretando sobre el central de la selección española, "creo que tiene unas grandísimas condiciones para jugar", valoró Sanchís, "pero hay algunas partes de su juego donde muestra un poquito de debilidad. Tiene juventud y tiene físico, lo puede corregir, pero estos partidos le cuesta mucho cuerpear y no está tan fino con el balón".

Su conclusión, aunqu Sanchís no lo dijo directamente, sí podría ser preocupante: "Por ahora, no está teniendo el mismo rendimiento en partidos importantes que en partidos menos importantes", resumió el excapitán.