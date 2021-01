La rave ilegal de Llinars tensiona las relaciones entre ERC y JxCat a un mes de las elecciones

La división de independentismo parece no tener vuelta atrás. JxCat y ERC llegan a los comicios del 14 de febrero más divididos que nunca, y la macrofiesta ilegal que ha tenido lugar durante las últimas 48 horas en Llinars de Vallés, en la provincia de Barcelona, con motivo de la Nochevieja, lo ha vuelto a escenificar.

La gestión de la 'rave' que ha reunido a más de 300 personas y que ha provocado la indignación de los vecinos y de la oposición, ha hecho que los dos socios del Gobierno se hayan intentado culpabilizar por los diversos errores que ha habido a la hora de gestionarla mandándose diversos reproches a través de los medios de comunicación así como por las redes sociales.

Las tensiones de ERC y JxCat por la gestión

La primera 'bronca' se escenificó el mismo viernes, día de Año Nuevo, cuando por la mañana, el consejero de Interior, Miquel Sámper (JxCat) anunciaba la celebración de la fiesta ilegal en una rueda de prensa. No en vano, en todo momento quiso destacar la tranquilidad con la que se estaba desarrollando la fiesta que reunía a jóvenes de diversos puntos de la Unión Europea.

Aunque la fiesta fuese ilegal, los Mossos optaron por no intervenir y mediar con alguno de los asistentes, una postura defendida por Sámper y que indignaba a la consellera de Salud, Alba Vergés, que pedía poner fin "de forma inmediata" a la 'rave'.

El motivo por el que no querían desalojar la fiesta, según han destacado altos mandos policiales durante el sábado, ha sido la enorme dificultad que tenía este dispositivo, ya que no tenían claro si debían aislar o no a los asistentes. Algo que no ha servido de nada, ya que las presiones políticas han precipitado la salida este sábado por la tarde.

Dos detenidos y más de 200 identificados

De esta forma, Los Mossos d'Esquadra han iniciado este mediodía el operativo que ponía fin a la fiesta en la nave abandonada de Llinars del Vallès (Barcelona). Este especial operativo ha movilizado a más de 200 agentes de la policía territorial, quienes finalmente han detenido a dos personas y se investiga a otras cinco por ser los presuntos responsables de esta fiesta.Todas ellas podrían ser sancionadas con una multa de hasta 600.000 euros.

Los asistentes también han sido uno a uno identificados y sancionados con multas que llegan hasta los 3.000 euros. Sin embargo, cuando los Mossos han intervenido la fiesta no todos los participantes estaban en la nave abandonada, ya que la policía en un primer momento les había permitido abandonar de forma voluntaria la fiesta. Un hecho, han explicado los mandos policiales del Govern esta tarde, que solo se ha dado en pocas personas.

JxCAT también divido por la gestión

Lo que ha dejado claro es que la actuación ha llegado tarde. Han sido 48 horas en la que los jóvenes han seguido celebrando el 2021 al ritmo de música tecno desafiando a la covid-19. Desde Interior se defienden que era Sanidad quien tenía que establecer cómo actuar, algo que al parecer no habían hecho. "Salud nos dijo que lo único que teníamos que hacer era identificar a estas personas para ver si algunos resultan positivos", se ha excusado el titular de Interior.

La normativa per fets com els registrats a Llinars preveu sancions de 3.000 fins a 600.000 € https://t.co/RFzAOlmT6d — Mossos (@mossos) January 2, 2021

Unas palabras, sin embargo, que no han convencido mucho ni dentro ni fuera de su partido. La diputada de JxCat en Cataluña y candidata a las elecciones, Laura Borrá, ha definido como "inaceptable" e "indignante" la actuación de Interior, a la vez que ha recalcado que se deben tener "los protocolos actualizados para que se pueda actuar sin problemas".

Un reproche, que también se ha dado desde filas de ERC. El presidente en funciones, Pere Aragonès, ha criticado a través de las redes la actuación de Interior y ha anunciado la forma de actuar del socio de Gobierno en este asunto. "Revisaremos con Interior cómo se han desarrollado los hechos para evitar que vuelva a pasar una situación de estas características y las actuaciones sean más rápidas", ha anunciado.