Actualidad religiosa de la semana: El último adiós al cardenal Estepa, y la carta del Papa a Bashar Al-asad

El director editorial de COPE, José Luis Restán, ha comentado en 'La Mañana de Fin de Semana', con Ángel Correas, la actualidad religiosa de la semana, que en los últimos siete días ha pasado por el fallecimiento del cardenal monseñor José Manuel Estepa, cuyo funeral se produjo este pasado martes, con la presencia del Rey Felipe VI.

“Si seguimos su trayectoria, recorremos el desarrollo de la Iglesia desde la Transición. Su recorrido episcopal ha estado marcado por haber sido el arzobispo castrense entre 1983 y 2003, teniendo mucha relación con la Casa Real y habiendo presidido muchos funerales de víctimas del terrorismo. Acompañó a las víctimas y clamó a favor de los que estaban siendo golpeados. El cardenalato le llegó siendo emérito, con 84 años, y ha sido una figura muy importante que pronunció esa famosa frase de ‘vosotros sabréis mucho del problema vasco, pero los muertos los pongo yo’. En clara alusión a que los militares eran los diocesanos del arzobispo castrense. Su relación con el cardenal Rouco Varela, entre otros, sirvió para amasar esa posición contra el terrorismo de la Iglesia”, explicaba José Luis Restán.

“Otro aspecto que no quiero que se pase por alto es que fue el obispo de la catequesis en España. Era su especialidad y, como experto, la puso en práctica. Benedicto XVI le llamó para integrar aquella comisión de seis obispos que redactaron el catecismo de la Iglesia católica. Es un momento para hace memoria y ver cómo la Iglesia se ha ido encarnando en estas circunstancias para seguir cumpliendo con su misión. Hay que agredecer la obra de José Manuel Estepa", apuntillaba el director editorial de COPE.

Otra noticia importante esta semana ha sido la carta que le ha escrito el Papa Francisco al presidente sirio, Bashar Al-asad.

“No es de carácter político pero muestra el compromiso humano de la Santa Sede con la dolorida y torturada nación Siria. A lo largo de estos años, el Papa ha tenido muchos gestos con Siria. La Iglesia no se mueve por impulsos de naturaleza política o por colocarse en el tablero en función de cómo vengan las cosas, lo que le preocupa es que en la región de Idlib, por ejemplo, hay 3 millones de personas en una situación gravísima. Al-asad no ha rematado, pero ha ganado la guerra, así que como presidente de Siria es la persona a la que tiene que dirgirse el Papa, porque hay gente pasándolo mal, y él le ha pedido que se preocupe por la población civil, que no les lastime", comentaba José Luis Restán.