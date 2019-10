Actualidad religiosa de la semana: La celebración del Domund y la valiosa actividad misionera de la Iglesia

El director editorial de COPE, José Luis Restán, ha comentado en 'La Mañana de Fin de Semana', con Ángel Correas, la actualidad religiosa de la semana, que pasa por el Domund y la actividad misionera de la Iglesia repartida por todo el planeta; evangelizando y ayudando a muchas personas.

"El Domund ha sido una apuesta de COPE para tratarse con más profundidad. Hemos conseguido resultados impresionantes. La Iglesia o es misionera o no es Iglesia. Los misioneros hacen muchas cosas con muy pocos recursos: hospital en medio de la selva, refugios para chavales, enseñar a leer y escribir a indígenas en la Amazonía. Hacen muchísimas cosas y la fundamental es anunciar a hombres en dificultades que Dios les ama. Recordarlos, perdir por los que no tienen y sostenerlos. Ya no tenemos la Iglesia que poseía gran cantidad de recursos; nuestra misión está aquí, en los pueblos de España... Camerún puede quedar muy lejos de nuestras preocupaciones diarias, pero si vivimos la fe católica, universal, comprendemos que la Iglesia tiene este horizonte como fin último: sostener a nuestros hermanos en nombre de la Iglesia", detallaba José Luis Restán.

Durante este mes, hemos podido conocer grandes y enriquecedores experiencias de misioneros españoles en todo el mundo, como la de Benedicto en Angola, entre otras. "En este caso es una vida dedicada al amor de Dios encarnado y prolongado en el tiempo, en los lugares más recónditos", explicaba el director editorial de COPE. Asimismo, también hemos podido descubrir la labor de Aurelia en Camerún, que trabaja con presos que viven en situaciones lamentables de higiene y seguridad. "Ya no es solo ir a Camerún, es ir a la cárcel de Camerún. Tiene mucho mérito", zanjaba José Luis Restán.