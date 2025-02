José, oyente de La Linterna, da las gracias en el Día de la Radio por lo que contó Expósito en Valencia: "Es de justicia"

Este jueves, con motivo del Día Mundial de la Radio, el director de La Linterna, Ángel Expósito, ha querido rendir homenaje al medio precisamente con un seguidor y amigo del programa de COPE: José Romero que, desde los estudios de COPE Albacete, ha compartido un rato de charla con el comunicador y con el resto de oyentes.

Es maquetista en sus tiempos libres y escucha el programa todas las tardes. “La linterna es mi programa guía y lo ha sido durante muchos años, porque he terminado hace poquito tiempo un modelo de la Cristóbal Colón”. José ha trabajado en la maqueta durante siete años y Expósito ha sido su compañero. “Siempre conmigo, a las siete siempre te he sintonizado, siempre os he sintonizado y has sido mi compañero de viaje en este trabajo”.

Miguel Yeste José, oyente de La Linterna desde los estudios de COPE Albacete

Y es que Cristóbal Colón es una fragata de la Armada Española que va a itinerar por toda España, pero que se puede ver en el Museo Naval. El oyente también ha tenido palabras de afecto para otros colaboradores de La Linterna, como Jon Uriarte. “Fantástico, es increíble, me encanta y da ese toque de alegría que siempre nos hace falta escuchar y alegrarnos un poco el día, la tarde, y es genial”.

La sección que más le gusta de La Linterna

José reconoce que, de vez en cuando, escucha música trabajando, aunque prefiere la compañía de la radio. “Entretiene más que la música, te sientes más acompañado”. “Es una compañía muy grande, además que cuando algunas veces he tenido problemas, porque donde tengo mi taller y tal, hay veces que la cobertura no es muy buena y he tardado en conectarme al programa, y me falta algo, no estoy trabajando a gusto”.

Miguel Yeste Un oyente de Albacete, con Expósito en el Día Mundial de la Radio

Y es que al oyente, además de la radio y Expósito, le acompaña un hijo de 12 años que se llama Pablo y hace primero de la ESO. “Aún le queda a Mili”, bromea. Aunque es buen estudiante, “lo que pasa es que como todos los chavales de esta edad, le cuesta un poco arrancar, cuando arrancan ya es como cuando lanzas un Ferrari en un circuito, pero le cuesta un poquito arrancar, pero bueno, es buen chaval y buen estudiante”.

Confiesa José al comunicador de COPE que le preocupa bastante el excesivo uso de pantallas en los jóvenes. “Los juegos y demás, no sé, para mí su utilización es bastante tiempo, bastantes horas, más de lo que debían, lo que pasa es que, bueno, también un poco la utilizan para también temas de trabajo, los colegios pues les mandan trabajos los cuales tienen que investigar y demás, por ese lado es bueno, porque se van a hacer duchos en poder sacar información y demás, que para un futuro puede venirles bien, pero el tema de juegos y demás, pues a mí personalmente me preocupa, pasan más tiempo de lo debido”.

Gracias por el programa en Valencia

“En tu caso particular, Ángel, estos temas los tocas porque eres muy sensible y estás muy con el público, eres muy cercano a todo el público y te preocupas muchísimo”, reconoce el oyente al director de La Linterna, que recientemente realizó un reportaje por el aniversario de la liberación de Auschwitz. Así, José señala otros ejemplos, como la DANA: “creo que es de justicia darte las gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que harás siempre, tanto en Valencia como lo que sucedió en las Islas Canarias, yo quiero darte las gracias en nombre de todos los que te seguimos todos los días”.