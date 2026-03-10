Carlos Ruiz, otorrinolaringólogo: "No uses cascos a un 60 por ciento de volumen durante más de 60 minutos"

La pérdida de audición paulatina es un problema creciente que, según los cálculos, afecta ya a casi seis millones de personas en España. Contrario a la creencia popular, no es una dolencia exclusiva de las personas mayores; cada vez son más los jóvenes que presentan dificultades auditivas, principalmente por el uso excesivo o inadecuado de auriculares. Así lo ha explicado el Dr. Carlos Ruiz Escudero, jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid, en una entrevista en COPE.

El doctor Ruiz Escudero aclara que, aunque la presbiacusia es técnicamente la pérdida auditiva asociada a la vejez, lo que se está observando en las consultas es un fenómeno preocupante. "El paciente joven acude a la consulta con peor audición de la que se tenía hace unos años", afirma, señalando que las modas sobre cómo, durante cuánto tiempo y con qué dispositivos se escucha el sonido son factores determinantes.

Síntomas para la detección precoz

Detectar la pérdida de audición no siempre es fácil para quien la sufre, y a menudo "es el entorno el que nos avisa". Sin embargo, existen señales de alerta como la aparición de acúfenos (ruidos percibidos solo por el paciente), la fatiga auditiva o la distorsión del sonido. El doctor recuerda una situación común que evidencia este daño: “quien no ha tenido una sensación de taponamiento cuando sale de la discoteca”.

Diferencias con la pérdida auditiva en mayores

La diferencia fundamental entre la pérdida auditiva de un joven y la de una persona mayor reside en la causa. En los mayores, se debe a una degeneración natural de las células auditivas a lo largo de la vida. En cambio, en los jóvenes se produce por un abuso de uso que daña estas células de forma precoz.

Este origen distinto se refleja en el tipo de pérdida. Mientras que en los mayores la curva auditiva cae suavemente desde las frecuencias más altas, los jóvenes suelen presentar una pérdida más brusca y centrada en las frecuencias cercanas a los 4.000 hercios, característica de los traumas acústicos. Afecta, en ambos casos, a las frecuencias agudas.

La regla del 60-60 para proteger tus oídos

Para prevenir este envejecimiento auditivo prematuro, el Dr. Ruiz Escudero recomienda seguir la regla del 60-60. Esta consiste en "no utilizar dispositivos a más de un 60 por 100 de volumen durante más de 60 minutos". Además, es importante mantenerse por debajo de los 80 decibelios y realizar descansos de 5 o 10 minutos por cada hora de uso.