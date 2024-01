Teresa Freixas: "Si Bruselas ve que la amnistía es un peligro de crisis en el Estado de Derecho, intervendrá"

En Bruselas se ha celebrado la comisión de peticiones en la que se han analizado las peticiones de Ciudadanos sobre la amnistía en el Parlamento Europeo, donde se ha presentado un documento con 500.000 firmas en contra de la Ley de Amnistía. Una de las firmantes y promotoras de la denuncia es Teresa Freixas, jurista y presidenta de Citizien Pro Europe, que explica en La Linterna que “si Bruselas ve que la amnistía es un peligro de crisis en el Estado de Derecho, intervendrá”.

“Si Bruselas se convence y ve realmente que con esta ley y con otras acciones hay un peligro de crisis sistémica en el Estado de Derecho van a intervenir. Estoy convencida de que, si lo aprecian, actuarán”, explica a Expósito.









“Se creen que los ciudadanos no tenemos acceso a la información”



“El Gobierno quiere mantener el relato de que esto es un problema interno, y hoy, de una manera falsa, la representante del PSOE hay dicho que el comisario Reynders había dicho que no pensaba que fuera un problema de la UE”, criticaba Freixas en los micrófonos de COPE.

Explica a Expósito que, “si no fuera porque hemos leido, visto y comprobado in situ que la UE manifiesta que está preocupada por estas cuestiones, que las vigila, pero que no se va a poder pronunciar hasta que tengamos texto de la ley, diríamos “qué está pasando”.

Así, la jurista se pregunta con Expósito si “a veces se creen que los ciudadanos somos tontos o no tenemos acceso a la información, pero esta manía que tienen sobre el relato les va a pasar factura”.