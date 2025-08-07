Sor Amparo, clarisa que abandonó Belorado cuando ocurrió el cisma: "Aquello era una secta, a veces no acudían ni a rezar"

Sor Amparo es una de las clarisas que abandonó el monasterio de Belorado el 14 de mayo de 2024, cuando un grupo de cismáticas decidieron abandonar la Iglesia Católica y apropiarse de su patrimonio.

Más de un año después ha decidido romper su silencio en 'La Linterna' para “aclarar” cuestiones que a su juicio “no son ciertas”.

En COPE, la clarisa ha afirmado tajantemente que decidió abandonar Belorado tras veinte años conviviendo en ella “porque aquello era una secta, francamente”. De esta manera, se negaba a sumarse a la Pía Unión de San Pablo y cobijarse bajo la guía del obispo excomulgado Pablo de Rojas.

"La verdadera autoridad de belorado es don mario iceta"

Sor Amparo ha explicado que Pablo de Rojas carecía de autoridad para expulsarla del monasterio, pero “el Señor me hizo entender que eso no era trigo limpio y por eso no dije que me iba. Así no se podía vivir, contra la Iglesia, contra todo, no podía ser”, ha relatado.

En 'La Linterna', Sor Amparo ha mostrado su indignación por el traslado sin avisar ni dar explicaciones a las hermanas mayores. En este sentido, no duda en aseverar que “ha sido un secuestro”, y recalca que la verdadera autoridad de Belorado “es don Mario Iceta”.

Abusos y ansias de poder: Sor amparo traza el perfil de la exabadesa laura garcía de viedma

Sor Amparo ha sido muy crítica con la exabadesa de Belorado, Laura García de Viedma (Sor Isabel), que a juicio de la religiosa es quien encabezó este cisma por su negativa a reconocer cualquier tipo de autoridad y cuando se dio cuenta de que no podría mantener su cargo.

“Isabel se ha autoproclamado la autoridad y no tiene ninguna autoridad para hacer lo que ha hecho. Conociéndola, creo que no se somete a nada ni a nadie. Me da mucha pena porque se ha reducido a la crítica, al insulto y a la mentira muchas veces. Me da pena por a mis hermanas, he vivido tanto con ellas y las quiero pero se han constituido por su cuenta en autoridad y no es”.

De hecho, Sor Amparo ha puesto de manifiesto los abusos de poder y conciencia cometidos por la exabadesa: “Isabel es muy maja, me he llevado bien con ella, pero tiene una cosa, que no se somete a nada, pero quiere que todos se les someta, y no es Dios”.

Un cisma que se llevaba fraguando meses: "A veces no acudían ni a rezar"

Para la monja clarisa, fue una sorpresa que las cismáticas llegaran tan lejos en su negativa a la Iglesia, si bien subraya que meses antes percibía en ellas comportamientos extraños: “Era muy raro todo, porque tenían reuniones larguísimas las cuatro de la comisión con Isabel, y a veces no venían a comer o a cenar. A veces no acudían ni a rezar. Algo estaba pasando pero en ningún momento se me pasó por la cabeza que pudieran hacer esto”, ha explicado.

Más de un año después de aquello, Sor Amparo aún no comprende cómo Pablo de Rojas pudo engatusar a las hoy cismáticas, cuando su persona era calificada de “fantoche” por las propias rebeldes.

Ricardo Ordóñez

“Cuántas veces hemos visto a ese señor en un periódico o revista y hemos comentado, también las hermanas, si parece un fantoche. No entiendo cómo se han fiado de él. Han roto con la Iglesia, cosa que nunca ha pasado en casa, han sido muy amantes de la Iglesia, de los papas, del Concilio”.

"nO se les ha dicho la verdad a las hermanas mayores"

Desde su marcha de Belorado, Sor Amparo no ha podido contactar con las hermanas mayores, lo que le produce mucho dolor personal: “No dejan entrar a los familiares a solas, a mi menos. He llamado dos veces por Navidad y Pascua pero nada”.

Lo que más duele a la clarisa, es que cree que las hermanas mayores están engañadas: “No se les ha dicho la verdad, al contrario, cuántas veces se dicen las verdades a medias o se miente, peor con la mejor finura. Conozco el percal”, asegura.

Actualmente, Sor Amparo reside con las clarisas en Vitoria, donde ha recibido una acogida “preciosa y entrañable”. Además, agradece el apoyo que ha recibido estos meses: “Me han ayudado muchísimo porque la salida fue muy dura, dejabas tu casa y dejaba a las hermanas, que no me dejaron despedirme de ellas, eso fue lo que más me dolió”, recuerda con dolor.