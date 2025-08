Las exmonjas de Belorado desobedecen a la Justicia y ponen en peligro la salud de las religiosas de más edad

El último varapalo judicial a las exclarisas de Belorado está poniendo en peligro la salud de las cinco religiosas mayores (de entre 80 y 100 años), y cuyo paradero durante la última semana ha sido toda una incógnita. El domingo 27 de julio fueron trasladadas en secreto, sin ni siquiera comunicarlo a sus familiares, al monasterio de Orduña, ‘okupado’ ilegalmente por las monjas cismáticas desde hace un año (al igual que el de Belorado y el de Derio), y preocupan las condiciones en las que se encuentran.

El pasado 31 de julio, la jueza María Isabel Revilla dictaba sentencia: las exmonjas de Belorado debían abandonar el monasterio. Estimaba así, completamente, las peticiones del comisario pontificio (nombrado por el Vaticano como responsable del monasterio) y aseguraba que las exreligiosas no tenían ningún derecho para permanecer en los inmuebles.

Ricardo Ordóñez Vista en el juicio verbal de desahucio de las exmonjas del monasterio de Belorado (Burgos)

Jugada a la desesperada de la exabadesa de Belorado

Una decisión que, como era de esperar, no ha gustado a la comunidad cismática y que previsiblemente recurrirán, pese a que, tal y como aseguran a COPE fuentes jurídicas conocedoras del caso, “solo retrasarán el desahucio, pero no lo impedirán”. Ante esta situación, Laura García Viedma y las otras 7 exreligiosas han decidido jugar a la desesperada y usar a las religiosas mayores como escudo frente a las decisiones judiciales. ¿El motivo? Poner a la opinión pública contra el comisario ponticio.

El pasado viernes, 1 de agosto, fue el día elegido para que una comisión formada por la Guardia Civil, el delegado del Comisario Pontificio y religiosas de Federación de Clarisas encontraran a las cinco hermanas mayores y llevaran a cabo las medidas cautelares que dictó el Juzgado de Briviesca. O lo que es lo mismo, cumplir con el auto de la Fiscalía de Mayores y Discapacidad, que ordenaba el traslado de estas personas, a un convento bajo la tutela del Comisario Pontificio y de la orden franciscana, con el desconcierto que esta decisión generó en las cismáticas viendo acercarse el desahucio.

El peligroso traslado desde Belorado a Orduña: 100 kilómetros “en condiciones deplorables"

Esas cinco personas, que no participaron en el cisma, son las que constituyen realmente la comunidad religiosa de Belorado. No obstante, actualmente no se encuentran allí, sino en Orduña. Tal y como ha podido saber COPE, el pasado domingo 27 de julio tuvo lugar ese traslado. Intentaron hacerlo por la mañana pero ante la presencia de algunos periodistas lo pospusieron a la noche.

A oscuras para evitar ser vistas y en vehículos no preparados: así fue el temerario e imprudente traslado que las cinco monjas mayores (de entre 80 y 100 años) de Belorado a Orduña. Por supuesto, todo esto ocurrió sin que las mayores fueran conscientes de cuál era la razón de sacarlas de su domicilio habitual para llevarlas a un monasterio que nunca habitaron.

El monasterio de Orduña, también okupado ilegalmente por las monjas cismáticas, según personas que lo conocen bien, “no reúne las condiciones necesarias para cuidar a cinco personas mayores”. Entre los déficits se encuentran la falta de más de un baño geriátrico, el mal estado de la conservación, humedades, calefacción obsoleta, sistema eléctrico anticuado, etc.

Las mentiras de las cismáticas sobre la ubicación de las cinco monjas mayores

Ante las noticias aparecidas en algún medio sobre el traslado de las hermanas mayores en los días previos al domingo 26, algunos familiares deciden ponerse en contacto con el monasterio de Belorado para conocer el estado de las religiosas y dónde se encuentran, a lo que las exclarisas les contestan que siguen en Belorado o, directamente, no responden a las llamadas.

Ricardo Ordóñez El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, la presidenta y la secretaria de la Federación de las Hermanas Clarisas de Nuestra Señora de Arantzazu, María Javier Soto y Carmen Ruiz, el vicario judicial de la Archidiócesis de Burgos, Donato Miguel Gómez, y el director del Departamento de Asuntos Jurídicos del Arzobispado de Burgos, Rodrigo Saiz, ofrecen más detalles sobre la situación del Monasterio de Santa Clara de Belorado

El miércoles 30 de julio, un día después de la vista oral de desahucio, la jueza conocedora del caso se desplazó al Monasterio de Belorado para valorar de primera mano el estado de las monjas mayores. Una vez allí, le dijeron dolosamente que no podía verlas “altratarse de un domicilio particular”, a sabiendas de que las mayores no se encontraban ahí, sino en Orduña

Y todo esto sin contar las múltiples llamadas desatendidas a algunos familiares de estas 5 religiosas ancianas. Tal y como ha pedido saber COPE “están dispuestos a acudir a los tribunales por el trato que las cismáticas dispensan a las mayores”.

La sesgada afirmación de que las religiosas mayores no quieren abandonar el convento

Sorprendentemente, el hermano de la exabadesa Laura se ha hecho con los poderes de representación de cuatro hermanas mayores. Un hecho que, dadas las circunstancias, sería necesario verificar en qué condiciones se ha realizado.

Cuando se les pregunta a estas religiosas si quieren cambiar de monasterio es evidente que la respuesta es negativa: siguen pensando que las condiciones del monasterio son las mismas, es decir, todas siguen siendo católicas bajo la autoridad del Papa y el cuidado del arzobispo, acaban de ser trasladadas en un viaje doloroso y temerario y, como toda persona mayor, sacarla de su entorno siempre es traumático.

Cabe decir, para concluir, que no deja de ser un sarcasmo que, quienes han sacado a las religiosas mayores de su domicilio habitual, es decir, de Belorado, con maniobras sobre las que se cierne poderosamente la sospecha de engaño y manipulación, acusen ahora a la comisión que trata de protegerlas y evitar este fraude, de sacarlas de su domicilio y de ser crueles con ellas, cuando desde hace una semana ya no están en él y son las mismas cismáticas las que han producido este dolor.