Siempre acompañados, programa de Fundación "la Caixa" que teje redes contra la soledad, cumple diez años

El programa Siempre Acompañados de la Fundación ”la Caixa” celebra su décimo aniversario como una respuesta consolidada al problema de la soledad no deseada en las personas mayores. La periodista Pilar García de la Granja ha destacado en una entrevista con Expósito la labor fundamental de este proyecto, que busca empoderar a los mayores para que fortalezcan sus redes sociales y recuperen el bienestar emocional.

Una década de historias y vínculos

Lo que comenzó como un proyecto piloto se ha convertido en una red de apoyo esencial. El psicólogo Javier Yanguas, director científico del programa, recuerda los inicios y la misión principal: “Buscábamos un modelo que no fuera meramente asistencial, sino que devolviera el protagonismo a las personas”. El objetivo siempre ha sido que los mayores dejen de sentirse como una carga y redescubran su valor en la comunidad.

Yanguas insiste en que la clave del éxito del programa es su enfoque en la creación de vínculos significativos y el fomento de la autonomía personal. “La soledad es una epidemia silenciosa que podemos combatir con comunidad”, afirma, subrayando que la solución pasa por reconstruir los lazos afectivos y sociales que se han ido perdiendo con el tiempo.

El poder de una llamada

Las historias humanas son el verdadero motor de ‘Siempre Acompañados’. La psicóloga Marije Goikoetxea, una de las profesionales implicadas, relata cómo el acompañamiento transforma vidas. “Recuerdo el caso de un señor que llevaba años sin salir de casa y, gracias al apoyo de un voluntario, hoy participa en tres actividades semanales y ha formado un nuevo círculo de amigos”, explica.

Para Goikoetxea, el impacto emocional es innegable y va más allá de la simple compañía. “Ver a una persona recuperar la sonrisa y las ganas de vivir es la mayor recompensa”, confiesa. Este sentimiento es el que, según Pilar García de la Granja, demuestra que el programa no solo ofrece recursos, sino que también devuelve la esperanza y el sentido a la vida de muchas personas.