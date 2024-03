La psicóloga Aurora García Moreno aclara cómo trataría a un paciente con un vacío existencial: "Fundamental"

Pasar de tenerlo todo a caerse los pilares más importantes de su vida. Eso es lo que le pasó a Paula, a la que en pocos meses le despidieron del trabajo y rompió con su pareja con la que llevaba más de diez años. El de Paula es un caso de 'vacío existencial', algo que también sienten personas como Borja, quien lo tiene todo: “Mi vida es lo que muchos considerarían un éxito: he llegado alto en mi trabajo, tengo una familia maravillosa, sin problemas económicos ni de salud, pero me sentía vacío y no sabía qué hacía aquí”, explica en La Linterna.

Borja comenzó a sentirse cansado, nervioso y pasaba horas despierto por las noches. Por más que le daba vueltas, no sabía lo que le podía ocurrir: “Hablando con mi psicólogo le conté como me sentía. No daba crédito, porque pensaba que no tenía razones para sentirme así”.

Así, la neuropsicóloga Aurora García Moreno explicaba este martes en qué consiste realmente este 'vacío existencial' y cómo abordaría ella la terapia de un paciente que llegase a su consulta con ese problema. Aclara que en muchas ocasiones de produce “porque desconocen cuál es el propósito que tienen en la vida, lo que les lleva a un desencanto”. “También por el miedo a tomar decisiones, o incluso por experiencias traumáticas que no se han procesado adecuadamente”, como el caso anterior de Paula. A veces son también cambios vitales o de etapa, como el paso de la infancia a la adolescencia o de la adultez a la vejez. “También causa de la presión social por comparación con los demás”, añade.





Signos de que estamos ante un vacío existencial



Entre los signos que pueden alertarnos de que sufrimos un vacío existencial están, según aclara la psicóloga, un “sentimiento de angustia o ansiedad desmedida con una percepción del futuro negativa, incierta, que le lleva a estar preocupada por todo lo que ocurre”. Estas personas, explica, se hacen muchas preguntas, “se deprimen con mucha facilidad, sin ganas de hacer nada y que les puede llevar a un aislamiento social”. Según la colaboradora, estos tienen miedo al compromiso o, incluso, “se ven incapaces de ser responsable”.

Así las cosas, el director de La Linterna preguntaba a García Moreno si el vacío emocional se podría considerar un trastorno mental. No obstante, matiza que pueden desencadenar en un problema de salud mental pero no tiene por qué. Por un lado, están las “personas con un vacío existencial que manifiestan dificultad para gestionar las dificultades, que se estrechan mucho, en un estado de ánimo bajo”. Pero, por otro lado, “están las personas con un trastorno psicológico que les lleva a un vacío existencial y emocional, como personas que pasan por un estado depresivo, demotivados, insatisfecho... Incluso personas con adicciones también”.





Cómo tratar a un paciente con vacío existencial



Dentro de las consecuencias que derivan de sufrir este vacío está una depresión importante, pero también perder la capacidad de sentir placer con actividades que antes le agravaban e, incluso, “pueden tener impulsos suicidas o una sensación constante de aburrimiento o apatía”.

Así, la neuropsicóloga ha respondido a cómo trataría en consulta a un paciente con esta condición. “Que entiendan el origen de su problema, para cambiar esa percepción tan distorsionada que tienen de la vida, e implica que tienen que aprender a reconocer e identificar emociones y patrones de conducta, y la responsabilidad ante situaciones que todos tenemos. Que a veces salen bien y a veces no tanto. Sobre todo darles estrategias para que cojan las riendas de la vida y, si aparece ese momento de vacío intenso, sepan reconducir. Y que hay factores externos y que acepten la realidad con expectativas ajustadas a las circunstancias pero, sobre todo, conocerse a sí mismo, que es fundamental”, concluye.