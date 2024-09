La misión más difícil de un policía local de Benidorm por la que es conocido en toda la ciudad: “Decía que era un poli malo”

Cada minuto y cada segundo cuentan cuando se trata de salvarle la vida a alguien, y Luis Manuel Rosellá lo sabe bien. Es policía local en Benidorm y no dudó en bajarse corriendo del coche cuando supo que una menor se estaba ahogando con una golosina.

Su compañero y él estaban patrullando la zona centro de la ciudad. De repente, suena un aviso de la central de comunicaciones. Una niña de cuatro años se ha atragantado en la vía pública con una golosina y se está ahogando.

Luis Manuel, que iba de copiloto salta del coche y echa a correr calle arriba en lo que su compañero da la vuelta con el coche. Sabe que el tiempo juega en su contra.

Al llegar, se encuentra a tres mujeres presas del pánico y a la menor que no puede respirar. “Rápidamente la valoro, tiene cuerpo como para poder hacer la maniobra. La aprieto, le hago tres pulsaciones bajo el esternón y a la tercera tira parte de la golosina” comenzaba explicando.

“Me decía que era un policía malo”

Luis Manuel no se queda tranquilo porque la niña no ha expulsado toda la gominola y continúa con problemas para respirar. Coge a la niña en brazos y, junto con la madre de la menor, se acerca a un centro de salud a 300 metros.

Con la mala suerte de que está cerrado. Justo al llegar a la puerta del ambulatorio, la niña, sin ayuda, expulsa el resto de la chuche y empieza a respirar con normalidad. Luis Manuel, asegura que se ha quedado impactado con la primera reacción de la menor.

“Decía que era un policía malo porque le había hecho daño y le había apretado, me dijo luego que sí me quería y que era bueno porque me había quitado algo malo del estómago. Ilusiones que tiene uno como persona, padre y policía” explicaba con mucho humor este policía en 'La Linterna'.

POLICÍA LOCAL BENIDORM Coche de policía de Benidorm

Luis Manuel es el héroe que ha salvado la vida de esta pequeña, pero la historia no se queda ahí.

Y es que hace nueve meses, justo cuando comenzaba el año y los niños vivían uno de sus momentos favoritos, tuvo que poner en práctica sus conocimientos en primeros auxilios y hacer algo, esta vez, por un pequeño bebé.

Cómo salvó la vida de otro bebé

Hace 9 meses también salvó de morir ahogado a un bebé en la cabalgata de reyes de su ciudad. Le alertaron los gritos de la gente y al darse la vuelta vio a un padre intentando sacar algo de la boca de un niño de apenas un año.

“Le arrebaté al niño de brazos, lo tuve que tumbar hacia adelante por la edad, se la hice por detrás la maniobra. Le di un masaje y al segundo golpe tiró el caramelo, que era una piedra grande” explicaba.

Alamy Stock Photo Benidorm

Y es que, como bien sabes, depende de la edad que tenga la persona que se está atragantando la forma en la que debes aplicar la maniobra de Heimlich.

En menos de un año, ha conseguido dar, a dos niños diferentes, una nueva oportunidad de vivir. Luis Manuel no sabe si es casualidad que estos dos pequeños se interpusieran en su camino, pero se siente muy agradecido, porque para él salvar vidas le da sentido a lo que hace.