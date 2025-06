Michael Douglas, tras pasar unos días en esta región de España: "¿Cuántas ciudades habéis conocido que tengan la playa junto al centro?"

El actor estadounidense Michael Douglas, una de las figuras más icónicas de Hollywood, ha compartido en su cuenta de Instagram un encantador vídeo durante su estancia en San Sebastián, donde disfruta de unos días junto a su esposa, la actriz Catherine Zeta-Jones, y aprovecha para rodar algunas escenas en la ciudad. Con su característico humor y un español casi perfecto, Douglas bromea: "Así que Don Miguel está en su viaje por carretera aquí en España, pasando un poco de tiempo con su encantadora dama y descubriendo una ciudad preciosa.

Me preguntaba si podría adivinar dónde estoy, pero no puedo. Me pregunto cuántos de ustedes sabrán dónde es este lugar. En fin, todo va bien. Hasta luego. Increíble. Todo es por los cócteles. ¡Buenos días! ¡Viva España!".

El actor, de 80 años, no ha podido ocultar su fascinación por la capital guipuzcoana, a la que define como "una hermosa ciudad", destacando su singularidad: "¿Cuántas ciudades conocéis que tengan una playa justo en el centro?". Douglas, que se aloja en el emblemático Hotel María Cristina, ha aprovechado para explorar los rincones más pintorescos de San Sebastián, desde el monte Urgull —con la playa de La Concha como telón de fondo— hasta el icónico restaurante Akelarre, del chef Pedro Subijana, donde disfrutó de una cena con Zeta-Jones.

Un verano entre Menorca y el País Vasco

La visita de Douglas a San Sebastián no es un viaje improvisado. Según fuentes cercanas, el actor se ha reunido con su esposa, quien actualmente rueda en el País Vasco la serie Kill Jackie, un thriller de venganza para Prime Video. La producción, que también se graba en Bilbao, Lisboa y Londres, ha llevado a la pareja a establecerse temporalmente en una lujosa mansión en Neguri (Getxo), donde alternan su estancia con escapadas a su residencia en Mallorca.

Precisamente, hace apenas unos días, Douglas fue visto en Menorca junto a su hija Carys, celebrando las fiestas de Sant Joan en Ciutadella. Allí, el actor participó en eventos sociales de alto perfil, como la recepción en Casa Salord, donde compartió mesa con la aristocracia menorquina. Este cambio de escenario —habitual veraneante en Mallorca— ha sorprendido a muchos, pero confirma su amor por las Baleares y ahora también por el norte de España.

Alamy Stock Photo Michael Douglas, junto a su mujer, Catherine Zeta Jones

Críticas políticas y amor por España

Más allá de su faceta turística, Douglas ha sido noticia recientemente por sus contundentes declaraciones en el Festival de Cine de Taormina (Italia), donde criticó abiertamente la política exterior de Estados Unidos: "Me avergüenzo de mi país y pido disculpas al mundo", afirmó, responsabilizando a su gobierno del "caos mundial" y mostrando su preocupación por el aumento del gasto militar. Sin embargo, en España, el actor parece encontrar un refugio de paz. No en vano, lleva décadas vinculado al archipiélago balear —donde incluso produjo un documental sobre su amor por las islas— y ahora se rinde al encanto vasco.

San Sebastián, escenario de cine y relax

La ciudad donostiarra, conocida por su Festival Internacional de Cine, ha conquistado a Douglas no solo por su gastronomía —el Akelarre de Subijana es un must—, sino también por su oferta cultural y paisajística. En su vídeo, el actor muestra imágenes de la playa de La Concha, el Atlántico e incluso un puesto de helados, combinando el rodaje con momentos de ocio. Además, según fuentes locales, la pareja habría coincidido con Bruce Springsteen, también de paso por la ciudad.

Con su estilo cercano y su pasión por España, Douglas cierra su mensaje con un optimista "¡Que tengáis un buen verano!", confirmando que, lejos de los focos de Hollywood, Don Miguel prefiere los cócteles donostiarras y los atardeceres en La Concha. Una historia de amor con España que, como su carrera, no deja de sumar capítulos.