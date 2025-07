El detalle en la entrada de un concierto por el que no podrás demandar si te graban: no solo pasa con Coldplay

Un reciente incidente de una pareja en un concierto de Coldplay ha desatado un debate sobre el derecho a la privacidad y a la propia imagen. Lo que empezó como un momento privado entre miles de personas, se ha convertido en algo viral. A raíz de lo ocurrido, son muchas las preguntas que surgen: la legalidad de grabar en un recinto privado, la responsabilidad de los organizadores del concierto, el derecho a denunciar…

Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, aclara todas las cuestiones acerca de este suceso. Explica que hay una diferencia entre grabar y producir: aquello que tiene autorización de visualización, puede grabarse, otra cosa diferente es reproducirlo en público. En el concierto, la situación es distinta porque la persona asume que puede ser grabada y posteriormente difundida: “Era previsible que pudiera pasar que alguien te grabara y lo difundiera así, luego implícitamente has aceptado”.

Alamy Stock Photo Coldplay actuando en directo

Según él, la clave está en el consentimiento implícito. Afirma que “si tú entras a un concierto donde sabes que las personas del público que se besen pueden aparecer en la cámara, y sabes que hay gente grabando el concierto, en cierto modo estás implícitamente aceptando la posibilidad, aunque te parezca remota, de que en un momento dado alguien grabe el beso que te das con la persona con la que vas”. Explica que, en casos como estos, no se puede reivindicar el derecho a la intimidad porque, al exponerse en un lugar público en el que las cámaras están siempre grabando, la expectativa de privacidad disminuye.

EL DETALLE POR EL QUE TE PUEDEN GRABAR

El profesor agrega que el paradigma de la comunicación y de la publicidad ha cambiado con las redes sociales, modificando incluso las normas jurídicas, ya que “el que reproduce y cuelga algo en las redes, tiene que tomar en cuenta que puede vulnerar derechos”. A pesar de que la normativa se esté quedando obsoleta, añade que “en espacios privados como museos, iglesias y conciertos, el propietario del lugar es quien tiene que fijar las reglas de lo que se puede difundir o no”. Además subraya que “si estás en un lugar en el que el titular del lugar te autoriza a grabar -y parece ser que en este estadio estaba autorizado grabar-, no has cometido ningún ilícito”.

Alamy Stock Photo Espectadores grabando con sus móviles en un concierto

El contraste surge en un espacio público, donde se puede grabar pero su difusión es limitada por el derecho a la intimidad. En cuanto a la situación de esta pareja en Coldplay, Joaquín descarta que se haya vulnerado su intimidad, a pesar de la reputación que hayan sufrido después de lo sucedido: "Evidentemente, no se te pasa por la cabeza, porque no tenemos todavía ese paradigma asumido y no entendemos las consecuencias de nuestros actos. Pero, claro, hay una diferencia entre aquel que graban en un lugar en el que él no ha aceptado que nadie lo grabe y aquel que se pone en público, en un lugar lleno de cámaras y en un lugar lleno de gente".