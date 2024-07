La sorpresa de los vecinos de Michael Douglas por su 80 cumpleaños: "Fiesta"

Decir Mallorca en el extranjero es casi una apuesta segura de éxito. Británicos, alemanes, pero no siempre fue así.

De hecho, la primera reseña que consiguió Mallorca no fue buena: La escribió George Sand -pareja de Chopin- en 1841 y en ella relató lo mal que lo pasaron en la isla.

El tiempo no acompañó -era invierno- y su carácter algo extravagante no encajó con las costumbres de los vecinos. Y eso derivó en un libro “Un invierno en Mallorca” que no sentó nada bien en la isla y sobre todo, en Valldemossa que es donde se alojó la pareja.

Un pueblo precioso, en plena sierra de Tramuntana, que sí ha enamorado por ejemplo a otras celebridades.

Como Michael Douglas -o Michael de s'Estaca como le conocen sus vecinos porque el actor lleva 30 años viviendo allí. Y él SÍ encaja. Tanto, que ha sido uno más en la fiesta que el ayuntamiento de Valldemossa organiza para los vecinos que cumplen 80 años... y él, los cumple en septiembre. Las imágenes las puedes ver en Cope.es

Así que allí en Valldemossa con más de Micheal que de Sand y Chopin... aunque hay que decirlo todo, de ellos también han sacado provecho.

Aquel libro que tantos quebraderos de cabeza trajo a sus vecinos es hoy un souvenir más que llevarse cuando se visita Mallorca.