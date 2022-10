Jordi, valenciano, sobre las consecuencias de la guerra de Ucrania desde Letonia: "Aquí hay que tener cuidado"

Hace más de 15 años Jordi se trasladó a Letonia a vivir. Empezó un negocio de naranjas, luego lo cambió por los ajos, y ahora acaba de abrir un sitio de paellas. Después de tantos años allí sabe perfectamente lo que se está encareciendo la vida allí desde la invasión a Ucrania. En invierno, además de los gastos normales de luz o agua, tienen que sumar los de la calefacción. Cada vez es más complicada la vida allí 'Yo sigo sin entender como una familia vive con 500 u 800 euros. Aquí las casas se compran o alquilan por habitaciones. La inflación ha subido un montón, un 20%, es el país de Europa donde más ha subido. La calefacción la enchufamos la semana pasada. Antes, solo por la calefacción se pagaba en una casa normal 200 euros, hoy en día 500 o 600 euros'.

La relación entre Letonia y Rusia

La clave en todo esto es la relación entre Letonia y Rusia. Gran parte de la población en letonia es rusa de tercera generación, y la dependencia de Rusia es enorme 'hay que pensar que los letones han dependido de los rusos. El negocio letón ha estado enfocado siempre a los rusos, les vendían leche, quesos..., mil cosas. Hoy en día se ha terminado'.

Y esa dependencia de Rusia ha hecho que muchos negocios letones estén sufriendo o hayan sufrido las consecuencias de la guerra: 'muchos restaurantes en el centro han cerrado, muchas tiendas han cerrado, los centros comerciales están casi vacíos. Y van a aguantar como puedan. Es gente que sabe sufrir... Es como los ucranianos ahora, ¿sin luz? Sin luz. ¿Sin comida? Sin comida. Es lo que va a pasar con los letones. Hay un cierto porcentaje que no se va a ir, se va a quedar y va a sufrir'.

Gran parte de la población es 'rusófona'



El problema además es que Rusia está muy presente en Letonia. No solo esa dependencia de la que hablábamos, sino que en Riga por ejemplo la población rusa es significativamente más alta que en cualquiera de los países vecinos 'Aquí vas al cine y tienes tu película en letón y en ruso. Aquí es la comunidad rusófona de tercera generación. En Riga hoy en día ha cambiado... pero antes en Riga era un 50-50. Es más, el alcalde antiguo de Riga era rusófono. Y luego fuera de Riga tenemos la parte del este más pegada a Rusia, el 90% son rusófono'.

Letonia es la frontera más al este de la Unión Europea y la tensión por la guerra está latente. Sin ir más lejos, Jordi advierte al equipo el cuidado que hay que tener porque no sabes quién está al lado 'en estos países hay que tener cuidado con quién hablas. Dices los de la R, no te van a entender y son los rusos. Dices los de la P y son anti Putin. Son cosas que se aprenden con los años. Vas a un restaurante, vas a un sitio y no sabes quién tienes al lado'.