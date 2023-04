Jon Uriarte pone en un aprieto a Expósito al preguntarle por un mítico programa: "Pues estaría estudiando"

Vuelve el ‘Grand Prix’, el mítico programa del verano que tantas generaciones ha disfrutado. Por este motivo, Ángel Expósito y Jon Uriarte han querido recordar en La Linterna de COPE otros legendarios concursos que deberían volver a la televisión.

“Curré en el ‘Grand Prix’, y aun así siguió siendo un éxito, que es un milagro”, desvelaba Uriarte haciendo referencia al programa presentado por Ramón García que arrancaba en 1995. ‘El precio justo’ con Joaquín Prat, el ‘Un, dos, tres’, ‘El tiempo es oro’ con la voz de Constantino Romero, o ‘Furor’ son algunos de los programas que el director de La Linterna y Uriarte han recordado en la sección ‘He visto luz’ de COPE.

‘¿Qué apostamos?’ es uno de los programas que Expósito mejor recuerda: “¡Qué programón! ¡Qué divertido!”. No le ocurre lo mismo cuando Jon Uriarte le pregunta por otros míticos concursos como ‘Cesta y Puntos’, ‘Y si lo sé no vengo’, ‘3x4’ o ‘A la caza del tesoro’: “No me acuerdo”. Uriarte intentaba refrescarle la memoria: “Sí, hombre, que tienes ya una edad”, a lo que Ángel le respondía que “estaría estudiando, trabajando o en la universidad de la calle” durante su emisión. Y tú, ¿los recuerdas?

“Yo participé, me llevé 15.000 pelas”. Dale al PLAY para averiguar en cuál de estos míticos concursos que han rememorado participó Ángel Expósito.

Audio





El chiste del Comandante Lara sobre la 'abuelita'



Recuerda este divertido momento en la sección de Jon Uriarte en La Linterna de COPE: el chiste del Comandante Lara, también llamado Luis Lara, y su chiste sobre la 'abuelita' y el codo, con el que tanto Ángel Expósito como Jon Uriarte se partían de la risa. Si quieres escucharlo tú también, hazlo en el siguiente audio.

Audio





“Y si no queda otra que enviar a tus hijos a casa de los abuelitos, que al menos la llegada sea tal y como quería la abuelita del chiste del Comandante Lara. Claro, es que ir con las manos vacías para que la abuela te dé todo no es educado. No hombre, no”, bromeaban ambos comunicadores.