Jon Uriarte desvela la alternativa que utilizó un oyente para no ir al psicólogo: "Y te llevas unas croquetas"

La reina Margarita de Dinamarca es la "matriarca" de la familia hasta para los temas más personales. Ha dejado claro que ella es quien aprueba las parejas de sus hijos o nietos. Esta decisión no es tan rara de ver, en todas las familias hay gente entrometida. Aunque no siempre es tan malo, sobre todo para este oyente, que se evitó ir al psicólogo y además se llevó un plato de croquetas. Descúbrelo en el siguiente audio:

"En la foto del DNI sale conmigo"

El comunicador, Jon Uriarte, ha tratado de representar a "doña Margarita" a través de un fragmento de Toni Rodríguez en el que detalla su relación con su suegra. "Mi suegraes un poquito celosa, sin exagerar. En la foto del DNI sale conmigo", relataba el monologuista.

"Bueno, cada uno puede hacer lo que quiera", defiende el subdirector de 'La Linterna', Rubén Corral. "Ojo que hay suegros más 'metetes'", como se dice en el pueblo de Uriarte. Las palabras de Toni Rodríguez confirma que en todas partes hay "Margaritas que deshojan vidas ajenas".

La comodidad de no enfrentarse a algunas situaciones

Como apunta el periodista vasco, también hay gente "que carece de lo que hay que tener para decir 'hasta aquí hemos llegado'". Estas personas van dejándose llevar y aplazan el momento de tomar decisiones por ellos mismos. Corral ha ilustrado esta situación con un monólogo que presentaba a un joven de 20 que se postulaba para un puesto de trabajo. Cuando le preguntaban que si era "totalmente independiente", antes de responder, lo consultaba con su madre, que contestaba afirmativamente.

"También resulta cómodo" si, por lo que sea, una persona no quiere afrontar según qué situaciones. Incluso a la hora de comprar la ropa. "¿Cuándo comenzaste a comprar ropa por ti mismo?", cuestiona el subdirector de 'La Linterna'. "Todavía no he empezado", se reía Uriarte mientras se justifica alegando que, al hacerlo, le acusan de no tener gusto.

Para el comunicador, resulta "entendible que Margarita de Dinamarca se preocupe por su descendencia". De hecho, es algo que ocurre frecuentemente, tal y como representaba el humorista, actor y presentador, Arturo Valls. En uno de sus chistes, una madre le preguntaba a su hija si tenía novio. "Tú te acuerdas del hijo del notario, que estaba estudiando medicina, que le robó la moto el yonqui; pues el yonqui".

"Empezando por el jefe"

El subdirector de 'La Linterna' declara que "esa forma de hablar es muy habitual". Hay personas que recuerdan los años que llevan casados por el tiempo que tiene un electrodoméstico. "Eso a algunos les pasa, a mí no", se defiende el periodista vasco. Hace hincapié en que él siempre se acuerda de las fechas. "Otros de este programa, no solo uno, no se acuerdan exactamente. Ahí lo dejo, empezando por el jefe", acusa.

Todas estas formas de actuar no terminan de sorprender, ya que hay gente que hace cosas más extrañas para emparejar a sus hijos, como por ejemplo, aparecer en televisión. Corral nos trae a una madre que fue "demasiado sincera" en la descripción de su hijo. Cuando contaba cómo era, añadía que la única pega que tenía era ser "muy corto".

"Pocas veces he visto a alguien ser tan sincero y tan directo", comenta el subdirector de 'La Linterna'. "Que no se queje la novia de turno porque claro lo dijo", concluye Uriarte.