Adolfo, especializado en soluciones para aliviar la artrosis: "Lo importante es que no tengamos dolor y podamos movernos bien; a partir de los 40 ya hay mucha gente que empieza a tener problemas y hay que poner solución"

La artrosis afecta a más de 7 millones de españoles y su incidencia se dispara a partir de los 40 años. Esta enfermedad se ha convertido en la tercera causa de incapacidad permanente en España, obligando a un millón de personas a vivir con dolor crónico y pérdida de movilidad. Sin embargo, existen tratamientos innovadores que mejoran la calidad de vida.

Así lo ha explicado Adolfo Albistur, especialista de Protege tu vida, en el programa Herrera en COPE Madrid con Mónica Álvarez.

No hay que resignarse al dolor

Albistur ha insistido en que "no hay que resignarse" ante la enfermedad. En su intervención, ha destacado que la solución no pasa por "tomar muchas pastillas, porque al final no van a hacer nada". La alternativa, según el experto, es un tratamiento enfocado en aliviar el dolor y permitir la recuperación del movimiento. "La solución es tener un tratamiento que alivie el dolor y que además permita moverte", ha afirmado.

La solución es tener un tratamiento que alivie el dolor y que además permita moverte" Adolfo Albistur

Soluciones para cada zona del cuerpo

Desde Protege tu vida ofrecen un abanico de soluciones adaptadas. Disponen de guantes que generan una sesión de alivio en 20 minutos, una rodillera específica, un cinturón, y otro aparato versátil para zonas como el hombro, el tobillo o la muñeca. También cuentan con un dispositivo para la rizartrosis, el molesto dolor en la base del pulgar, y otro para los juanetes.

"Solución tenemos para muchas zonas de nuestro cuerpo, y lo importante es eso, que no tengamos dolor y que podamos movernos bien", ha añadido Albistur.

El especialista también ha señalado una tendencia preocupante: cada vez más jóvenes sufren estos problemas. "A partir de los 40, ya hay cada vez gente más joven que quizás por el deporte, pues empiezan a tener esos problemas", ha comentado. Estos casos, a menudo, son diagnosticados cuando el cartílago ya está desgastado a más del 50%.

¿En qué consiste exactamente la artrosis?

La artrosis es una enfermedad crónica y degenerativa que afecta a las articulaciones y que ya padecen más de 500 millones de personas en todo el mundo. Se produce a causa del desgaste del cartílago articular, que es el tejido que recubre los extremos de los huesos para amortiguar el roce. A medida que la patología avanza, el cartílago desaparece, lo que provoca que el roce de los huesos genere dolor, inflamación y la deformación de la articulación, derivando en una pérdida de la calidad de vida.

Es fundamental diferenciar entre la artrosis y la artritis. Aunque ambas cursan con dolor en las articulaciones, la primera, como se ha mencionado, es el desgaste del cartílago. Por su parte, la artritis es una inflamación de la membrana sinovial, un tejido que rodea la articulación y cuyo líquido suministra nutrientes al cartílago. Esta diferencia es clave para abordar correctamente cada patología y encontrar el tratamiento más adecuado para paliar sus efectos y recuperar la movilidad perdida.