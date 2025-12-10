La encarnación, el método de Dios

En su primer homenaje a la Inmaculada, en la histórica Plaza de España en Roma, León XIV se dirigió a la Virgen de esta manera: “intercede por nosotros, que lidiamos con cambios que parecen encontrarnos desprevenidos e impotentes… tú que sabes mejor que nadie que nada es imposible para Dios”. Quizás estuvieran en la mente del Papa los desarrollos inquietantes de la Inteligencia Artificial, un tema que le preocupa especialmente, las guerras crueles que no encuentran salida, la crisis de las grandes democracias o esa especie de orfandad radical en la que se encuentran sumidos tantos jóvenes. En definitiva, un futuro que no acabamos de perfilar y frente al cual nos sentimos “desprevenidos e impotentes”. A uno se le ocurre pensar en aquella jovencita de Galilea que se asomaba al mundo con la única sabiduría del pueblo de Israel (lo que no es poco) y a la que sin duda le desbordaban la suerte del Imperio y las discusiones de los maestros de la Ley. Seguramente en aquellos años se preguntaría cómo su hijo, aquel niño tan frágil, podía ser la respuesta a las tormentas de su pequeño mundo y de la gran historia. María no podía saber “cómo sería eso”, pero sí sabía que quien confía en el Señor no queda defraudado.

El Papa pidió en su plegaria que por el bautismo se sigan generando hombres y mujeres, miembros vivos del Cuerpo de Cristo, un Cuerpo que actúa, consuela, reconcilia y transforma esta ciudad terrena, llena de conflictos, preparándola para ser la Ciudad de Dios. Ese es el método que Dios ha elegido al enviar a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, “sometido” a los condicionantes de la historia… para llevar esa misma historia a su cumplimiento final. A nosotros, cristianos de ahora mismo, pobre gente por lo demás, se nos invita a participar en esta misión con la misma premura que impulsó a María hacia su prima Isabel, sin conocer el resultado inmediato, sintiéndonos, como ella, a veces exiliados y siempre peregrinos. ¿Aceptaremos el reto o jugamos a otra cosa?