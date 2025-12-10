El sector bancario te cuenta por qué estamos en una semana clave para el futuro en Europa
Y recuerda: el sector bancario, contigo
Redacción Herrera en COPE
Publicado el - Actualizado
1 min lectura0:44 min escucha
¿Qué nos cuenta el sector bancario esta semana?
Estamos en una semana clave para el futuro en Europa. Porque el ECOFIN y el Banco Central Europeo definirán los siguientes pasos en la simplificación de la regulación y la supervisión del sector bancario.
Hablamos de 1.785 normas, 95.000 páginas de regulación y más de 20 supervisores distintos. Impulsar la simplificación no es un capricho del sector bancario. Es una condición para mejorar la financiación de las inversiones billonarias que requiere la Unión Europea, en materias como la seguridad o la innovación, porque es necesario simplificar para crecer. Para que la financiación llegue más y mejor.
