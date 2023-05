Un vecino de Tenerife pide una tarta de aniversario para su mujer y lo que hace la pastelería lo arruina todo

Las bodas son escenarios de todo tipo de situaciones memorables. Estos eventos nos deja fotos para el recuerdo,y, en el caso de Ernesto, se trataba de la celebración de su 45 aniversario. Situados en Tenerife, este fósforo fue a encargarla tarta con una petición especial: incluir un anillo que quería regalarle, por sorpresa. a su esposa.

Fue la "curiosa y cotilla" de su cuñada a la que se le confió recoger la tarta. De camino al restaurante, ella abrió la caja. Lo que ocurrió a continuación, les dejó con la boca abierta. Escucha en el siguiente audio qué fue lo que encontró la cuñada de Ernesto en la caja.

"Nada, que no llegaba"

En 'La Hora de los Fósforos', los oyentes nos cuentan sus anécdotas en las bodas. Es habitual ver cómo el novio espera la llegada de la novia en el lugar donde va a tener lugar el enlace. Conchi se casó hace 49 años, por lo que está a punto de celebrar sus bodas de oro. El día de su boda estaba citada a las 10 de la mañana.

"Todos me decían que el novio no había llegado. Di vueltas y nada, que no llegaba", explicaba ella. "Desde entonces, nunca llegamos temprano a ningún evento, siempre tengo que esperarle", nos desvelaba Conchi.

El nombre de la novia

Otro oyente, Vicente, ha relatado la situación que vivió en una boda a la que fue hace unos años. "Aún se repartían las típicas cajetillas de cigarrillos", apuntaba él. Con el tabaco, daban unos encendedores con motivo del enlace. La sorpresa llegó cuando leyó los nombres que había escritos. "Los novios se llamaban Eduardo y Laura, y en el encendedor ponía Eduardo y Cristina".

Esto le hizo dudar y preguntó cómo se llamaba la novia. Le contestaron pidiendo que se fijara también en la fecha, que, igualmente, era distinta. "Resulta que Cristina era la novia anterior y querían aprovechar los encendedores", explicó Vicente, despertando las carcajadas en el estudio.

Si algo puede salir mal...

No todas las historias iban a ser simpáticas. Para Olga, su boda no fue el día más feliz de su vida. Tal y como nos relata ella, media hora antes del enlace, colgó el vestido de la lámpara "para que nadie lo tocase". Por el calor, el vestido comenzó a arder, dejándole un agujero en el pecho.

Rápidamente llamó a su tía, la modista que lo confeccionó, para ver si podía hacer algo para solucionarlo. Tras momentos de incredulidad, pudo hacer un arreglo y Olga pudo lucir el vestido. Este no fue el único contratiempo que le surgió en la jornada. Descubre en el siguiente audio cómo se desarrolló el resto del día.

"Cambio de estado administrativo"

"Yo soy muy discreto", se excusaba Carlos Herrera. El director y presentador de 'Herrera en COPE' fue preguntado por la última foto que subió a sus redes sociales. La imagen era de su boda, celebrada en Nueva York, y tuvo una palabra de agradecimiento a sus "colegas" de los medios de comunicación. Descubre, en el siguiente vídeo, cuál fue el motivo de la gratitud mostrada por Herrera.