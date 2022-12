Idoia Salazar: “La inteligencia artificial tiene que ayudar a la humanidad y no tomar decisiones”

La policía de San Francisco ha querido poner una medida controvertida que permitiría el uso de robots con licencia para matar. La medida fue sometida a voto sin éxito por las fuertes críticas y el temor de mayor militarización por parte de los agentes de la ley. En Estados Unidos, la policía lleva años en el punto de mira por considerarse agresiva. Idoia forma parte de una asociación pionera en Europa, el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial (OISEIA). Sobre esta noticia, la experta dice: “No me sorprende nada. La sociedad tiende a magnificar este tipo de cuestiones”. “La cuestión es si realmente está sucediendo eso, esa es justamente la pregunta, si estamos dando capacidad para que estas máquinas hagan daño, que todavía no está pasando y esperamos que no pase nunca”. “Está en manos humanas, depende de los humanos dejar a las máquinas la libertad de decisión de las mismas”. Y, piensa que el motivo de utilizar robots, es no poner en riesgo la vida de los agentes: “El control remoto es un control a distancia, que un policía de San Francisco pudiera manejar un robots sin poner en peligro sus vidas, era lo que buscaban”. “Al final, la decisión final de apretar un boton que pueda explotar o no, la sigue tomando un ser humano”.

¿Es lo mismo un robots que la inteligencia artificial? Pregunta María José Navarro, a lo que responde Idoia: “Hay que diferenciar un sistema de inteligencia artificial y lo que es un robot”. “El robot es algo físico que nosotros podemos tocar, como hemos visto en las películas y luego tenemos estos sistemas de inteligencia artificial, que es algo intangible que no lo podemos tocar y que es capaz de tomar decisiones” “Muchas veces el ser humano delega responsabilidades en estas máquinas, pero el peligro viene si nosotros, los humanos, dejamos que tomen decisiones”.

Que la inteligencia artificial y los robots lleguen al día a día de la sociedad, es cuestión de tiempo. Por eso, hay instituciones encargadas de regular dichos sectores: “A nivel internacional, hay ciertos organismos que regulan de manera específica la inteligencia artificial para no dejar atrás la ética”. “Yo veo muy dificil que haya un organismo a nivel mundial, porque en función de la cultura, varía la perspectiva del bien y del mal”. “Cuando hablamos de ética de los robots, es como si hablamos de ética de lavadoras. El humano es el que debe retomar la ética y tomar las decisiones”.