Joan Ribó, alcalde de Valencia: “Los niveles de contagio en Valencia están siendo la mitad de la media español

Joan Ribó, alcalde de Valencia, ha estado en La Linterna de COPE para analizar los datos del coronavirus. La cifra de fallecimientos por el coronavirus vuelve a crecer en la Comunitat Valenciana. En las últimas 24 horas, tres personas han muerto como consecuencia de los graves efectos que provoca la infección de SARS-CoV-2 por lo que el total de víctimas a nivel autonómico asciende a 1.486.

Pese a esto, dice estar “contento”. “Los niveles de contagio están siendo la mitad de la media española, por lo que son buenos resultados. Aunque estos días estamos viendo un incremento en el número de contagios”, destaca.

“La primera gran mediad es seguir las normas que nos dictan las autoridades competentes, sobre todo la consejería de sanidad y los departamento de sanidad. Cunado vemos lo de las aguas residuales, lo que hacemos es que nuestra policía haga cumplir las normas a todo el mundo. Aunque siempre hay gente que no lo hace”, añade.

En cuanto a la comparecencia de la ministra de hacienda María Jesús Montero, sobre las competencias d ellos municipios y las deudas, Ribó asegura que se necesita un cambio en el acuerdo. “Nosotros aprobamos con el apoyo unánime de todos los grupos un acuerdo que no se ha cumplido. Cuando ese acuerdo no se cumple, es cuando hay problemas. El acuerdo por mucho que diga la ministra es una acuerdo que presta la autonomía municipal. Cumple la ley del PP, pero que se debería haber derogado. Este acuerdo no es razonable. Yo se lo pido, que lo modifique”, explica.

“Yo creo que el acuerdo hay que mejorarlo. Es positivo que se disponga de una cantidad para paliar los efectos del covid en las empresas de transportes. Se lo planteamos de una forma unánime, no es una propuesta cualquiera. Le pido al presidente del gobierno que cambie el decreto ley”, añade.

En cuanto a que los municipios puedan transferir sus ahorros al estado,esta es su respuesta. “Sé de ayuntamientos socialistas que han transferido sus remanentes para pagar la deuda. Muchos municipios ya se lo han planteado. Lo que ocurre es que los ayuntamientos debemos pagar nuestro porcentaje de endeudamiento”, indica.

Por último, comentan la situación e las fallas, y cuándo podrán realizarse. “Hemos querido llegar a un acuerdo con el mundo fallero, y trasladarlas al año siguiente, que todos los artistas puedan tener su hueco. Estamos trabajando en los alquileres de las zonas donde están estos monumentos., Hay que encontrar una solución”, finaliza.