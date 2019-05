Iglesias y Serra se llevan un 'Zas' por despreciar la generosidad de Amancio Ortega

Este lunes en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' a la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid, Isa Serra, y al secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias. “Podemos cada vez se parece más a un partido de cast… de familias. Pablo Iglesias e Irene Montero, Kichi y Teresa Rodríguez. Y las hermanas Serra. Clara e Isabel. Clara, más sólida, es diputada en la Asamblea de Madrid. Y ahora su hermana, más flojita, se presenta a presidenta de la Comunidad” analiza el periodista.

Añade Herrero: “La ensalada de siglas en la que se ha convertido Podemos y Asociados lo pone muy complicado para saber quién es quién y dónde milita y tienen que abrirse hueco para pillar unos segundos de los medios de comunicación e intentar marcar agenda. Y, además, esa división de partidos también divide electores. Así que Isabel Serra debió de pensar: “'ya verás tú la que vamos a liar y así pillamos cacho’”. Serra remarcó en una entrevista en la cadena SER su opinión sobre las donaciones de Amancio Ortega, fundador de Inditex.

Audio

“Y ustedes pensarán: “vaya, se le ha ido un poquito”. Pues no. A su jefe le faltó tiempo para decirlo con peores formas” apunta el colaborador de COPE, en referencia a Pablo Iglesias.

Audio

"Vamos a ver, Isa y Pablo. Si queréis defender la sanidad pública, genial. Si queréis sacar el debate de que los ricos deben pagar más impuestos, genial también. Pero ése es un debate y otra cosita muy distinta es la estupidez que habéis dicho. La donación de Ortega no es una gracia por no haber pagado impuestos. Ha pagado los que marca la ley. Y, además, su fundación ha hecho esa donación. Que podía no haberla hecho… Pero la hizo” atiza Julio César Herrero.

“Una donación no es caridad, es compromiso con el sistema de salud, con el público, por cierto; es una de esas muestras de patriotismo que no se quedan en gestos, en poses ni en palabras. Y si alguien quiere donar una biblioteca estupenda a un colegio público tampoco es caridad. Es una de las mejores demostraciones de compromiso con la educación pública. Porque en sanidad y en educación, todos los recursos son pocos”.

Así que, por “despreciar el compromiso y la generosidad de Amancio Ortega con el sistema público de salud”, la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se llevan un … “¡Zas! ¡En toda la boca!”