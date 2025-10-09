Fundación la Caixa y tres investigaciones pioneras en salud mental

La salud mental se ha convertido en uno de los grandes retos sanitarios del siglo XXI, con un impacto creciente en personas de cualquier edad, género o condición social; una tendencia que la pandemia de COVID-19 no hizo más que acelerar. De hecho, los problemas de salud mental están considerados una de las epidemias de este siglo y las cifras no dejan de aumentar. En España, una de cada tres personas padece algún problema de salud mental, proporción que llega hasta el 40 % de los mayores de 50 años y a la mitad de los mayores de 85. Los trastornos más comunes son los referentes a la ansiedad, el sueño y los depresivos. En concreto, los trastornos de ansiedad afectan al 10 % de la población, aunque al doble de mujeres (14 %) que de hombres (7 %).

En este contexto y gracias a la Fundación la Caixa, se han llevado a cabo tres estudios científicos pioneros en salud mental: el suicidio, la depresión y la microbiota y la salud mental.

El suicidio es una de las tres principales causas de mortalidad en todo el mundo: provoca más de un millón de fallecimientos cada año. En el 90 % de los casos, la persona sufría algún tipo de enfermedad mental. Prevenir es curar y eso es lo que hace el proyecto científico dirigido por el doctor Enrique Baca-García, jefe corporativo del Departamento de Psiquiatría y Psicología Clínica de los hospitales del Grupo Quirón Salud integrados en el Servicio Madrileño de Salud. Según explica este experto, lo que hacen los investigadores del proyecto, siempre con el consentimiento del paciente y la familia, es emplear los teléfonos móviles para evaluar la efectividad de combinar distintas fuentes de información con el fin de prevenir los intentos de suicidio y definir el perfil de los pacientes que reinciden. En el estudio que se está llevando a cabo participan siete hospitales españoles de cuatro comunidades autónomas distintas. «Estos hospitales tienen un área de influencia que cubre entre el 5 y el 10 % de la población española, lo que garantiza una muestra representativa y un tamaño muestral de entre 1.200 y 1.800 participantes. Los resultados están ahí y es que en tres meses han reducido a la mitad los intentos suicidas. A largo plazo, se busca reducir los fallecimientos en un 75 %.

El segundo de los estudios tiene que ver con la depresión. Este es un problema de salud mental que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, de las cuales el 65 % recae después del tratamiento. Y además de los problemas para las personas que la sufren, tiene una vertiente económica muy grande tanto en materia de absentismo laboral, como de tratamientos de larga duración y el consiguiente coste para la sanidad y los servicios sociales. Según el doctor João Filipe Oliveira, director de este estudio, es importante la investigación en fármacos. Entre el 20% y el 30% de las depresiones no son controlables con fármacos. Para tener fármacos hay que entender como nace la depresión, que no se conoce. ¿Qué sabemos? Pues Aunque la base neurológica completa de la depresión es desconocida, el trastorno se correlaciona con alteraciones de la función neuronal en la región del sistema límbico y cortical del cerebro. Y uno de los causantes es el estrés. Este científico y su equipo buscan las causas de la depresión para poder actuar con fármacos de nueva generación.

Y en último lugar hay que hablar de la microbiota y la salud mental. En la carrera por encontrar nuevos tratamientos para las enfermedades mentales y neurológicas está adquiriendo gran importancia en los últimos años el estudio de la microbiota intestinal. Hablamos del conjunto de microorganismos que viven en nuestro intestino y que abre un nuevo horizonte de conocimiento en torno a la conexión entre microbiota y cerebro. La doctora Mireia Vallès-Colomer estudia el metabolismo microbiano de compuestos neuroactivos, y además intentamos ir un paso más allá para ver cómo se transmite la microbiota en la población. Según la doctora, con el avance de las investigaciones en este campo se podrían desarrollar en el futuro tratamientos psiquiátricos basados en la modulación del microbioma. El objetivo último de estos estudios sería poder encontrar biomarcadores para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades mentales como la depresión»

Lo que es indiscutible es que cuidar la salud mental exige recursos, compromiso e innovación. Y es en la ciencia donde se encuentra la clave: es el camino más sólido para transformar el futuro y ofrecer a millones de personas la oportunidad de llevar una vida más plena.