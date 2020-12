El Foco de 'La Linterna': ¿Cuál fue el objetivo del espionaje a Maradona cuando jugaba en el Sevilla F.C?

Te vamos a llevar al año 1992, la Sevilla de la Expo. Ahí llegó el más grande jugador de todos los tiempos aunque ya en una versión un poco deteriorada de lo que había sido el Maradona de México 86 y también el de la etapa en el Nápoles. Y te voy a presentar a Charlie. Es uno de los cuatro detectives privados que componían el dispositivo en torno al astro argentino. Ojo, que para más inri Charlie es del Betis, muy del Betis. Tanto que para él Maradona no fue el mejor del mundo, sino Cardeñosa. Pero mejor que te lo cuente él.

El pitido que has escuchado, Ángel, es el nombre del detective al que contrató el Sevilla para hacer el seguimiento. Y luego este detective que era veterano y tenía un Ford Escort subcontrató a Charlie que en ese momento era auxiliar de detective, una figura que ya no existe. Y sobre todo, tenía una moto muy rápida para seguir a Diego.

¿Cuál era el objetivo de este espionaje?

Bueno, Maradona venía de 15 meses suspendido y alejado de los terrenos de juego por haber dado positivo en cocaína cuando todavía jugaba en Nápoles. Su fichaje era de riesgo. Pero es que además las cosas con la directiva sevillista se empezaron a torcer. Diego tenía un temperamento fuerte y, entre otras cosas, se fue a jugar un partido con la selección sin el visto bueno del club. Pero luego estaba su estilo de vida en Sevilla. Así que el club le puso estos seguimientos que duraron unos dos meses. Según recuerda Charlie, la casa de Maradona era un ir y venir de gente y de gorrones. Mucha fiesta. Mira, escucha:

Me contaba Charlie una cosa que me llamó la atención. Ellos a veces seguían también a algunos coches que salían de la casa de Maradona y me dijo: “Yo llevo 30 años en la calle y sé qué gente era. Aquello era un desastre”.

¿Se acabaron usando para algo los seguimientos?

Pues yo he tenido la ocasión de hablar estos días con un alto directivo del Sevilla de aquella época. Me reconoce el plan, que la persona a la que se lo encargaron es la que se esconde tras ese pitido, que se hizo valer de más gente y que duró unos dos meses. Y que sí sirvió, sí. Resulta que Maradona cuando dice que se va, añade que quiere cobrar todo lo que tenía firmado. Bueno, pues lo que me contaba este dirigente es que si Diego cobraba 300 millones de las antiguas pesetas se le convenció, digámoslo así, para que cobrase solo la parte proporcional de lo que había jugado. Se ahorraron así algo menos de un tercio de la ficha, me dijo. Maradona siguió su vida y el Sevilla la suya. Así acabó esta loca etapa del astro del fútbol mundial.

Escucha 'La Linterna'

Ángel Expósito enciende cada día La Linterna de 19 a 23.30 horas. A lo largo de esas cuatro horas y media de radio Expósito te cuenta lo que está pasando, te explica por qué está ocurriendo y te da las principales claves para entenderlo. La Linterna es la suma de la información, el análisis y la opinión.

Una temporada más estaremos pendientes de explicarle al oyente lo que ocurre y por qué ocurre. Por eso motivo este año vamos a prestar especial atención a la economía. Cada día a las 21.30 acercaremos la economía a nuestros oyentes. Pilar García de la Granja, Ana Samboal y Yolanda Gómez ayudarán a Expósito a explicar lo que está ocurriendo en una situación tan delicada como la que estamos viviendo. Además seguiremos explicándote cómo afecta a tu bolsillo las grandes y pequeñas decisiones del mundo económico. Para ello contamos con nuestros profesores Fernando Fernández del IE Business School y María Jesús Pérez, Jefa de Economía de ABC.

La opinión y en análisis seguirán teniendo un gran peso en La Linterna. Todas las semanas Sonsoles Ónega, Carmen Guaita, Mayte Alcaraz, María Jesús Cañizares y Mari Pau Domínguez ponen su firma En Femenino Singular. Antonio Arraez, Alejandro Requeijo y Pilar García de la Granja son los encargados de poner el Foco en los entresijos la información política y económica. Al Tiempo de Análisis se incorpora David Alandete que se une a las firmas de Jorge Bustos, Ignacio Camacho, Carmelo Encinas, Mayte Alcaraz, Antonio Arraez, Mari Pau Domínguez, José María Olmo, Fernando Jáuregui, y Nicolás Redondo entre otros. Julio César Herrero sigue siendo el encargado de hacernos pensar cada noche planteando su Tema Libre.

La Linterna y Expósito tienen la vocación de estar siempre en el lugar de la noticia, contarte lo que está pasando desde dónde están ocurriendo los hechos relevantes. Cada día en torno a las 9 de la noche analizamos en profundidad aquellos temas que te interesan, te afectan y te preocupan. Seguiremos contándote lo ocurre en las UCIs, en los centros de salud, en los colegios, en los centros de trabajo. Allá donde esté la noticia Expósito llevará el micrófono azul de COPE.

A lo largo de los últimos años hemos hecho programas en directo como Siria, Irak, la frontera entre Colombia y Venezuela, Mali, el Mediterráneo Central, Camerún, Chad, Francia, Reino Unido, Cuba o Estados Unidos. En todos estos lugares nuestra intención siempre ha sido la misma: mostrar a nuestros oyentes de radio diferentes realidades directamente conectadas con España en un mundo globalizado y contarte en primera persona lo que está pasando y por qué está sucediendo. Seguiremos haciéndolo una temporada más.

Pablo Muñoz y Cruz Morcillo nos acercan la crónica de sucesos, la salud lleva el nombre de Esteban Pérez Almeida, la Ciencia el de Jorge Alcalde, la historia tiene la firma de Emilio Sáenz Francés, el cine vienen de la mano de Jerónimo José Martín y la música la pone Belén Montes con sus Tiempos Modernos.

Cada noche de 19 a 23.30 horas La Linterna se centra en aquello que te interesa.

[ESCUCHA 'LA LINTERNA']