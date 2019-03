Expósito: “¿Un hombre se podría presentar como alcalde 30 años después de matar a su pareja?”

La candidata de Podemos a la Alcaldía de Ávila, Pilar Baeza, fue condenada a 30 años de cárcel como cómplice de asesinato y, una vez su candidatura ha sido avalada por el partido, ha mantenido que no ha accedido al "chantaje" que se le planteó para que la sentencia no fuera pública. En su monólogo de las 19 horas de este martes 5 de marzo, el director de La Linterna, Ángel Expósito, se ha preguntado si, “en el caso de que esta fuera la misma situación pero con un hombre”, podría presentarse a la misma alcaldía 30 años después de “matar a su pareja”. Además, Expósito le cuestiona a Pablo Echenique, secretario de organización de Podemos, si “se puede acusar 'porque sí' a alguien de una violación”

La propia Baeza ha asegurado hoy que "la noticia parece difundida con la intención de hacerme el máximo daño posible por motivos que desconozco", y argumenta otros motivos como el "revanchismo". "Yo no acepto chantajes ni me vendo, pues no es la primera vez que se me intenta callar utilizando mi pasado como amenaza", ha añadido tras manifestar que "en la vida" hay que "afrontar circunstancias no siempre buscadas ni merecidas". Además, apunta a que está siendo “linchada como persona y como mujer”.

Añade el director de La Linterna: “¿y al muerto por qué lo mataron? ¿Por ser hombre?”. Además, Ángel Expósito recuerda que “a Cristina Cifuentes la condenaron de por vida por robar dos botes de cremas”, y finaliza: “pero si te critican por matar a tu novio y presentarte a alcaldesa, llamas a la movilización feminista”.