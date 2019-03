Pilar Baeza, cómplice de un asesinato, no renuncia a su candidatura de Podemos en Ávila

La candidata de Podemos a la Alcaldía de Ávila, Pilar Baeza, que fue condenada en los 1985 a 30 años de prisión por cómplice de asesinato y pasó siete años en la cárcel, no ve ningún motivo para retirarse de la carrera electoral, al mismo tiempo que ha denunciado un "linchamiento".

Acompañada en una concurrida rueda de prensa por el secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, Baeza ha sostenido que la difusión de la noticia responde a "la intención" de hacerle "el máximo daño posible" por motivos que ha dicho desconocer.

Los hechos se produjeron en septiembre de 1985, cuando su entonces novio y un amigo acabaron con la vida de un tercero al que Baeza acusó de haberla violado.

Tanto su conocimiento de los hechos, como su participación en los mismos aunque no fue autora material, hicieron que el juez la condenara hace más de tres décadas a treinta años de prisión, aunque solo pasó siete en la cárcel.

"En la vida uno tiene que afrontar circunstancias no siempre buscadas ni merecidas, aún así entonces afronté el problema como pude o supe", ha explicado leyendo un escrito que ha repartido entre los periodistas con anterioridad, sin entrar en detalles sobre lo sucedido en 1985.

Según ha asegurado, "la joven ingenua y sin experiencia" que era en aquel momento, "nada tiene que ver con la persona" en que ha afirmado haberse convertido, "habiendo dado sobradas muestras" de su "integridad" y su "lucha contra las situaciones" que considera "injustas", con una "trayectoria personal sin reproche alguno" desde entonces.

En este contexto, ha hecho hincapié en que "hace muchísimo tiempo" cumplió con la justicia "en todos y cada uno de sus términos", por lo que asegura haber "cerrado" ese capítulo de su vida "sin ninguna deuda con la sociedad".

Desde su punto de vista, se trata de un capítulo que "ahora se pretende utilizar, probablemente con fines políticos, de revanchismo y en un evidente afán" por desacreditarla.

Al ser preguntada si en algún momento se ha planteado dar un paso atrás, Pilar Baeza ha respondido que no ve "motivos para retirar la candidatura".

Por su parte, Pablo Fernández ha dado "todo el respaldo y apoyo" de la organización a la candidata de Podemos, refiriéndose a ella como "un ejemplo paradigmática de cómo se reinserta una persona en la sociedad".

Por su parte, Baeza ha justificado su paso adelante en política para "contribuir al progreso de Ávila y su desarrollo" y sin importarle que se conociera su pasado, del que ha dicho haber dado "premio y puntual aviso" a Podemos, del que ha dicho que ha sabido valorarla "como persona".

Según ha explicado, desde que le comunicaron su victoria en las primarias internas ha recibido "coacciones externas para que abandonase" su candidatura, por parte de personas que han intentado chantajearle "con la publicación de la noticia", lo que le ha llevado a tomar las "medidas oportunas".

"Yo no acepto chantajes, ni me vendo, pues no es la primera vez que se me intenta callar utilizando mi pasado como amenaza", ha sostenido, para después señalar que "la democracia no es libertinaje, es decir, no todo vale".

Al respecto, ha añadido: "La libertad de cada uno de nosotros termina donde empieza la de los demás, por lo que no tiene lugar el acoso y derribo que sufro en estos momentos".

En este contexto, ha hecho un llamamiento a los "colectivos y asociaciones feministas", porque a su juicio "esto no es más que un linchamiento" hacia su persona y "posiblemente como mujer".

Tras agradecer el apoyo recibido en estos días y acordarse de forma emocionada de sus padres, ha concluido el comunicado señalando que "toda esta trama forma parte de la mafia que hay en la política".

Pilar Baeza no ha querido pronunciarse sobre las palabras en la Cadena Cope de Víctor López, hermano de la víctima en 1985, tras señalar que no entiende "cómo la justicia permite que se pueda presentar y que Podemos la admita también en las listas".

Además, ha señalado que su familia "sigue pasándolo mal" y que esta situación "ha abierto nuevamente la herida".

Además, ha asegurado que su hermano "no violó a nadie" y que Baeza es una "asesina fría", ya que según ha dicho, "quedó demostrado que fue la autora intelectual del asesinato" al "facilitar las armas a los autores del hecho".