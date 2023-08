La España vacía se llena por las fiestas de los pueblos: "Se mantienen vivos gracias a la gente que viene"

A punto de que termine el Puente de la Asunción, podríamos decir que posiblemente este haya sido el fin de semana con mayor movimiento en las carreteras españolas. Unos días donde la gente está de vacaciones y, de no haber playa o viajes fuera de nuestro país, siempre quedan los pueblos. Estos días no hay pueblo en España –por pequeño que sea– que no esté celebrando sus fiestas.

Son muchos los que aprovechan estas fechas, las fiestas, para volver al pueblo. Los pueblos se convierten en un refugio y en una oportunidad para volver a nuestros orígenes. De hecho, poblaciones que suelen tener 40 o 50 habitantes durante el invierno -esos pueblos de la España vaciada- ven como en el mes de agosto duplican o triplican su población. Son los días en los que los hijos y los nietos regresan para ver a sus mayores y reencontrarse o descubrir la vida en los pueblos. ¿Cómo lo viven estos días los que están todo el año? ¿Cómo viven esos pueblos que durante el año tienen 30, 40 o 50 habitantes y que durante estos meses de verano han visto cómo su población se ha multiplicado por dos, tres o incluso más?

Si bien es cierto que económicamente se trata de un soplo de aire fresco para estos pequeños municipios, muchas veces se encuentran con problemas relacionados con los servicios. No es lo mismo atender a 40 personas que a 400 que puede haber durante los meses de verano. Un claro ejemplo es el de la Sanidad. Normalmente, un médico rural tiene a su cargo varios pueblos y va de localidad en localidad visitando a los pacientes que lo necesitan, ¿pero qué ocurre cuando la población de los pueblos se triplica o cuadriplica en verano?. José Manuel Cucalón es médico rural de Villamayor y Perdiguera, en Aragón.

"Todos los médicos rurales de 200, 400 habitantes vemos cómo se multiplica hasta por 10 la población en verano, y este aumento poblacional coinciden con las vacaciones de algunos médicos rurales adscritos a ese centro de salud y se juntan las dos cosas", ha asegurado este martes en 'La Linterna'. Así las cosas, se junta "un menor número de médicos con mayor número de población". Según ha relatado, "son unos meses duros" pero ya se trata de "una costumbre muy implantada"

"En el momento de fiestas, vacaciones o verano, la demanda asistencia se puede multiplicar por dos. Caídas, picaduras, heridas, algún consumo indebido de alcohol...", ha asegurado el médico. Además, y sobre la necesidad de solicitar más medios, ha dejado claro que "el médico rural nunca lo ha pedido porque es vocacional, sabe a lo que se dedica y a lo que se va a dedicar siempre con entrega y amor". Pese a ello, cree que "hay coyunturas" que muchas veces los pone en el límite y sí ha dejado claro que, pese a todo, necesitan "medios materiales y humanos para poder realizar nuestro trabajo con total dignificad".

Otro ejemplo también es Ruguilla, en Guadalajara. Se trata de una pedanía que cuenta en todo el año con 35 habitantes empadronados. Un municipio muy pequeño durante el invierno, pero en verano todo cambia. En la primera quincena de agosto pasan de esos 35 habitantes a más de 350 personas. Sobre todo, gente joven. El principal motivo son las fiestas de Ruguilla.

¿Qué tiene este pueblo y sus fiestas que atraen a jóvenes y mayores? Marco Antonio Campos Sanchís es alcalde de Cifuentes, de donde es pedanía Ruguilla. Ha contado en 'La Linterna' que en Cifuentes tienen 11 núcleos de población. "Gestionarlos todos es complicado", ha lamentado. "Con la plantilla de personal que puede tener el Ayuntamiento de Cifuentes, andamos mal, pero llegar a 11 núcleos diseminados supone un esfuerzo y a veces cuesta llegar a todas partes, pero es un esfuerzo grandísimo por tratar de mantener la vida en los pueblos", ha agregado.

Pese a todo, ha celebrado que es "una gran alegría que venga la gente", ya que muchos de sus negocios, comercios e incluso hostelería "dependen de estas épocas y estos meses, pero también son muchísimas más casas abiertas, más gente que atender, más servicios de recogida de basura, muchas más vehículos por la calle".

"Es una gran alegría por ver los pueblos llenos y si se mantienen vivos es gracias a la gente que viene en verano", ha agregado y ha dejado claro que pese a ser 11 núcleos de población y 11 fiestas patronales diferentes, "es un gusto el poder participar en todo esto".