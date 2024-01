El economista Fernando Trías analiza la cotización de los becarios: "La noticia es buena"

La palabra "Becario" se ha convertido en una de las más sonadas en los últimos días en la Seguridad Social y en las empresas. La decisión del Gobierno de incluir a los jóvenes universitarios y estudiantes de una FP que realicen prácticas no remuneradas dentro de las cotizaciones, no ha dejado indiferente a nadie.

Hasta ahora, solo existía la obligación de dar de alta a los alumnos que realizasen prácticas remuneradas. Cuestión que cambiará a partir del 31 de marzo de este año. Sin embargo, la idea inicial no era esa, sino que entrase en vigor con el comienzo de año. "Se establece un plazo excepcional, que finalizará el día 31 de marzo de 2024, para comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social las altas y las bajas en la Seguridad Social correspondientes al inicio o finalización de las prácticas formativas no remuneradas a las que se refiere la referida disposición adicional quincuagésima segunda que tengan lugar en el período comprendido entre el 1 de enero y el 20 de marzo de 2024", señala el texto.

Esta decisión permitirá a los becarios comenzar a cotizar desde el primer momento, algo que les generará beneficios de cara a la futgura pensión. El economista de 'La Tarde de COPE' Fernando Trías de Bes ha señalado que "La noticia es buena". Se calcula que esta propuesta beneficiará a más de un millón de jóvenes.

Sin embargo, esto no termina de convencer ni a las empresas ni a la comunidad educativa. Ambos señalan a la importante cantidad de trámites que debe realizarse para cumplir los nuevos mandatos. El peso económico también tendrá su importancia aunque como ha explicado Trías, el Estado asumirá el 95% de los costes. No obstante, no solo afectará a los becarios que se encuentren trabajando ahora sino también pueden solicitarlo los que lo hayan hecho en los últimos 5 años.

"Ha sido una figura de la que se ha abusado mucho", critica Trías de Bes. Además, establece que esta norma hará que muchas empresas se remplanteen su contratación ya que no "sacarán un verdadero partido" de ellos.