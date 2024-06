Línea Editorial COPE: Diez años de la abdicación del Rey Juan Carlos

Se cumplen diez años de la abdicación de Juan Carlos I. Diez años de una necesaria renovación de la Casa Real que han restituido el prestigio de la Jefatura del Estado. Con todo, es de justicia reconocer que pesa mucho más lo que España le debe al ahora Rey emérito. Hará falta mayor perspectiva temporal para poner en valor sus méritos. No se trata de idealizar su liderazgo en la Transición. Una sola persona no puede traer la democracia, y en 1975 España estaba preparada para homologarse plenamente al resto de Europa. El mérito del Monarca consistió en encarnar una nación moderna que no renegaba de su tradición; un país diverso que, sin necesidad de mitos caducos, recuperaba un papel internacional más acorde con su historia. Un país orgulloso de sus singularidades que descubría infundados sus complejos de inferioridad.

No fue un año fácil 2014 para el Rey Juan Carlos. A sus problemas de salud se sumaron los escándalos en torno a la Familia Real o el mazazo de la muerte de Adolfo Suárez. Tampoco fue un año fácil para España. La recesión dio paso a una grave desafección política, y PP y PSOE se desplomaron en las elecciones europeas que vieron emerger a Podemos. En Cataluña se larvaba la mayor crisis constitucional de la historia democrática. Lo último que podía permitirse España era una abdicación mal diseñada. Los dos grandes partidos, con Rajoy y Rubalcaba al frente, estuvieron a la altura. Las instituciones resistieron la embestida y el país poco a poco ha ido logrando recuperar la normalidad. La última prueba de que el proyecto iniciado con la Transición tenía unos sólidos cimientos.