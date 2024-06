El primer sonido del día de Carlos Herrera: la estrategia del PSOE con Feijóo y la moción de censura

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por la estrategia del PSOE con Feijóo y la moción de censura.

"Señoras, señores, Me alegro. Buenos días".

"Cuatro. Cuatro. Ya son cuatro. Cuatro los días de junio que estamos viviendo de este año 2024 es un día de martes. Hoy va a ser un día estable, salvo por las nubes. En Castilla la Mancha y Extremadura y alguna tormenta en el Pirineo catalán. La temperatura volverá a subir un par de grados en la Península y Canarias, mientras bajarán un poco en el Cantábrico".

"Bueno, ahora les cuento algo que tiene especial importancia el día de hoy no tiene que ver con el delicado mundo de los niños, porque este martes en el Consejo de Ministros va aprobarse el anteproyecto, proyecto de ley que pretende proteger a los menores del cada vez más complejo entorno digital. Luego esto le hago una una rápida visión exactamente de este asunto que crean ustedes".

"Es muy interesante en el mundo futbolístico ya saben que el nombre es el de Mbappé y hay fotografías de este tipo en todas partes, porque al parecer era fichado por el Real Madrid".

"El asunto sigue siendo claro que pasa con las elecciones, las elecciones europeas, esas elecciones cuya campaña estamos viviendo ahora y que finalizará en cuanto al interés que puedan tener a las pocas horas de haber conocido el escrutinio, sea cual sea".

"Vayan a empatar, gane el PP, gane el PSOE. Bueno, no, para desestabilizar nada, no van a cambiar nada. Que el PP ganara por 20 puntos de diferencia. Pues a lo mejor sí que desestabilizan un poco más, pero. Pero eso, oye, los que crean que las elecciones europeas en sí mismas van a cambiar algo del estatus ahora mismo político en España, que piensen otra cosa".

"Lo que pasa que ahora se maneja artificialmente, como siempre, alguno de estos argumentos que se buscan y rebuscan para ver si se le da vida a la campaña. Pues con la idea de una posible moción de censura contra Sánchez, la posibilidad de plantear una postulan una posible. Es una cosa que dejó dicho Alberto Núñez fijo en una entrevista en televisión acerca de una moción de censura".

"Ya está, pues lo expuesto ya está. Bueno, pues depende, dice. Bueno, vamos a ver qué pasa. Los resultados del domingo habría que ver si sería útil. No sería útil, claro. Y esto inmediatamente. Algunos han dicho ya es que para que hubiera una moción de censura tendría que contar con Puigdemont".

"¿Y eso cómo es posible? Esto a Pedro Sánchez y a sus ministros les parece indignante. Es mentira, literalmente mentira. Núñez Feijóo no ha dicho eso. Gracita Bolaños tomando las sales porque alguien que no sea el PSOE pueda llegar a acuerdos con Puigdemont".

"O sea, toda su estrategia consiste en tener el monopolio de los pactos con el separatismo y la idea de que puede Mont puede apoyar una moción contra Sánchez planteada contra el PP es generar sudores fríos, que es una cosa en la que yo estoy seguro si en el PP hay vida inteligente que les pasará por la cabeza".

"Primero, porque Puigdemont no tiene ningún interés de sustituir un gobierno del de Sánchez por el de unos señores como Vox y Abascal, como Feijoo y Abascal. Y segundo, porque como casas eso, un tío que lo que quiere es irse de España, etc, etcétera, etcétera. No, no, no es que ni pasarse por la cabeza".

"Aquí hay varias cosas que están claras. Uno, Feijoo, hombre, cuanto más claro sea en los mensajes de campaña, mejor. Que esto se arregla diciendo vamos a ver qué pasa el domingo. No anticipemos escenarios también, pero las mociones de censura, de presentarlas, lo que hay que hacer es presentarlas, no contarlas".

"Es decir, que van aquí se está hablando de estas elecciones europeas como la clave de todo, como una especie de plebiscito que le puede dar la puntilla a Sánchez. Y eso no es así. Aunque perdiera por 20 puntos, no le daba la puntilla a Sánchez. La verdadera clave de todo está en Cataluña".

"O sea, el futuro de Sánchez no depende de que el yo pierda por dos por uno o gane por tres en las elecciones europeas que le repito el día 10 por la mañana ya se han olvidado. El futuro de Sánchez depende de que a partir del lunes pueda desencajar el dilema de la Presidencia de la Generalidad".

"Es el que decide quién es el candidato, en vista de que los a puestos, que los apoyos que tienen, los no apoyos que tiene, es hasta pero yo les digo los suyos, sería un reparto de esa mesa que fuera proporcional con los resultados de las elecciones y que reflejara lo que querían los catalanes, una mayoría constitucional".

"Pero eso es lo último que va a pasar. Puede que ni siquiera el PSC presida la mesa, que se lo ceda a un separatista que podría dar a Puigdemont la prioridad a la hora de presentarse a la investidura. ¿Y que haría Esquerra? Qué se yo, que se yo que ese Esquerra no ayudará si apoyara al PSC".

"O un bloqueo lo que quiere es que el PSC hable de la independencia fiscal de Cataluña, que es una cosa que yo no sé si se la darán de forma total, parcial, al revés o abajo, pero que de alguna manera del valor en detrimento y perjuicio, por cierto, de las demás comunidades autónomas".

"O sea, que miren, la única opción, pero una moción de censura del PP en el Parlamento pasaría porque Podemos no fuera presidente catalán como venganza apoyar a una moción que presentara Feijóo. Pero eso, en fin, créanme, todo es ciencia ficción".

"Y ahora les hablo enseguida del caso de Begoña Gómez, que no hay que perderlo de vista, que están estos intentando que no se hable ni una palabra de Begoña Gómez. Y créanme que hay mucha tela por cortar".