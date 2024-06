Maldini, emocionado con el ascenso de su equipo: "Es mi ciudad"

El Leganés y el Valladolid serán los dos equipos que subirán a Primera División de manera directa esta temporada. Los pucelanos lograron el ascenso el fin de semana pasada, tras ganar al Villarreal B con un gol de Sylla de penalti en el minuto 97 y pese a la gran polémica que hay en la ciudad con el entrenador Pezzolano. El entrenador uruguayo ha sido muy criticado durante toda la temporada y en el estadio José Zorrilla se ha podido escuchar, incluso en el último partido en el que se certificó el ascenso, gritos de 'Pezzolano, dimisión'. El entrenador bromeó con este grito en la celebración del equipo en el ayuntamiento, cuando salió al balcón y él mismo se puso a gritar el cántico.

El Leganés vuelve cuatro años después

El Leganés logró el ascenso este mismo domingo con una victoria 2-0 ante el Elche. El equipo madrileño sube a Primera cuatro años después de su descenso. Miguel de la Fuente y Juan Cruz fueron los autores de los dos goles que enloquecieron el estadio de Butarque, después de un año en el que logró una gran racha que le hizo alcanzar el liderato de Segunda y alejarse de todos sus rivales, pero una mala racha de cinco empates consecutivos metió el miedo a una afición que veía peligrar el ansiado ascenso en la recta final del campeonato. Al final, los pepineros lograron dos victorias claves ante el Eldense y el Sporting de Gijón que le hicieron jugarse el ascenso en la 41ª jornada. Cuando el equipo estaba celebrando la victoria que le devolvía a 1ª División, un tanto del Racing de Ferrol en el minuto 93 de penalti empató 2-2 el partido y pospuso el ascenso hasta esta jornada. Y este domingo el equipo no falló ante el Elche ante su afición, confirmando su vuelta a la máxima categoría.

Maldini, Alberto Arauz, Luis Ángel Duque y Santi Duque, en Butarque: el equipo de Tiempo de Juego, en Leganés





Además, la derrota del Valladolid en Tenerife y la victoria de los pepineros provocó que el Leganés lograra, no solo ascender, sino además ganar el título de campeón de Segunda División.

El Playoff de ascenso, de infarto

El Eibar, que concluyó tercero tras imponerse este domingo por 4-3 al Oviedo, volverá a enfrentarse con el conjunto asturiano, que pese a la derrota encajada en Ipura logró la sexta posición, en las eliminatorias de promoción de ascenso. Por su parte, el Espanyol, cuarto, se enfrentará en las eliminatorias de ascenso con el Sporting de Gijón, quinto, que selló su billete para la promoción tras imponerse este domingo por 0-1 en su visita al campo del Eldense.

Conoce las eliminatorias de ascenso a Primera DivisiónLaLiga





El partido de ida de la eliminatoria ente el Eibar y el Oviedo se disputará el disputará el próximo fin de semana, días 8 o 9 de junio, en el Carlos Tartiere, mientras que la vuelta se jugará el 12 o 13 de junio en Ipurua.

Por su parte, Sporting y Espanyol jugarán el choque de ida el día 8 o 9 de junio en el Molinón y la vuelta, el 12 o 13 de junio, en Stage Front Stadium de Cornellà. Los ganadores de las dos eliminatorias se enfrentarán en la final de la promoción de ascenso.

Maldini y su felicidad por el ascenso

Julio Maldonado 'Maldini', comentarista de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE, estuvo presente en el estadio de Butarque para analizar el partido del Leganés ante el Elche. El especialista en fútbol internacional reconoció que estaba muy emocionado por el vínculo que tiene con la ciudad: "Muy contento. Me he ido a la grada para vivir el pitido final. Hace cuatro años que se descendió a Segunda; a ver si la Primera es más benévola y el equipo puede mantenerse. Me alegro muchísimo por la ciudad, que es mi ciudad. Aquí viven mis padres, aquí he crecido yo estoy muy emocionado".