La utilidad de los puntitos que tienen los botes de especias en su parte inferior: mejorará tus recetas

Las especias, presentes en todas nuestras cocinas, se utilizan para realzar y refinar el sabor de nuestros platos. Pero quizá no has mirado bien el envase en el que vienen o no has reparado que hay un detalle que tiene un sentido. Este vídeo de TikTok te explica para qué sirven los puntos que aparecen en la parte inferior de los botes.

Las especias llevan utilizándose en la cocina de cualquier civilización desde tiempos inmemorables. Cada tipo de cocina y de ingrediente o receta, lleva asociada una serie de condimentos que maridan con el producto. El objetivo no es otro que realzar el sabor de la receta.

Su origen es variado: pueden ser hojas como el tomillo o el laurel, semillas como la pimienta o incluso cortezas como la canela. Utilizadas en su justa medida, realzan el sabor de nuestros guisos, aportando toda una sinfonía de aromas para nuestros sentidos.

La cebolla, el ajo y la sal forman el trío esencial de la cocina, se utilizan para condimentar casi todo lo que hacemos en el día a día. Pero podemos ir más allá, transformando platos comunes con nuevos sabores, aromas y colores, usando hierbas y especias baratas y fáciles de encontrar.

Especias

Sus diversos efectos prácticos, no sólo dan sabor y aroma a los alimentos, sino que también pueden producir sensaciones picantes, como el chile o la pimienta. En los marinados pueden ayudar a mejorar la textura de las carnes, además de aportar intensidad de sabor.

También, incorporar más condimentos a su alimentación es sano, pues usted puede disminuir la cantidad de sal en la comida, algo esencial para hipertensos y pertinente a los que están atentos a la salud. Antes de usar un condimento, huélalo: si está con olor apagado o no está fresco, está viejo y es mejor desecharlo que intentar usarlo.

Es importante resaltar que para conservar sus aromas y sabores, se deben guardar todos los condimentos en recipientes bien cerrados en lugares secos y frescos. En el caso de que haya comprado hierbas frescas, guárdelas en la parte baja de la nevera en una bolsita plástica para que duren más.

Pimentón, orégano, comino, pimienta, tomillo, romero o laurel son especias con las que nos hemos criado y su uso es muy extendido en la cocina española. Nuestras abuelas eran expertas en el arte de usar especias y por eso nuestras madres siguieron sus consejos y recetas y esos condimentos han formado parte de nuestra vida.

La utilidad de los puntitos

Si rebuscas en el estante de tus condimentos favoritos, seguramente te percates de que los frascos no son planos. Existe una buena razón por la que los botes de especias tienen relieve en su parte inferior. Este vídeo de TikTok explica a la perfección por qué se elaboran de esta manera y cómo los puedes utilizar.

Acude a tu cocina y repara en las protuberancias que tienen en la parte inferior de los frascos de vidrio hierbas secas como el orégano, el perejil o la albahaca o especias molidas como el chile, el comino, la cúrcuma o la pimienta. Ahora podrás empezar a aplicarlo cuando los utilices.