Herraiz: "Sánchez nos ha hecho creer que Begoña es una institución en sí y él es directamente el Estado"

Audio

Muy buenos días. Desde las SEIS te venimos acompañando en LA MAÑANA DEL FIN DE SEMANA DE COPE. A estas alturas, seguro que ya te has enterado que el Real Madrid lo ha vuelto a hacer, sigue siendo el rey de Europa y hoy es uno de esos días en los que se acaban lo calificativos para describir una hazaña sin precedentes. El equipo de Ancelotti ha vuelto a Madrid después de levantar su decimoquinta copa de Europa en el mítico estadio de Wembley.

No ha sido un triunfo fácil para los blancos. De hecho, la primera parte acabó sin goles después de 45 minutos primeros minutos muy malos del Real Madrid. En el descanso, hubo charla en el vestuario de tono grueso. No solo del míster. También hablaron los pesos pesados de la plantilla. A partir de ahí cambiaron la mentalidad. Los blancos se engancharon en el partido en la segunda parte y llegaron los goles. Primero el de Carvajal y después el de Vinicius.

Y con el pitido final, el delirio y la gloria. Con muchos escenarios para la celebración. El primero, lógicamente, en el propio estado de Wembley con esas dos caras que deja siempre una final. La tristeza y la amargura del perdedor, en este caso los aficionados del Borussia Dortmund y la alegría infinita de los seguidores de un equipo que no se cansa de ganar.

Todavía a esta hora tenemos varias imágenes en directo. Una es la de los aficionados madridistas que están por los distintos aeropuertos de Londres. No es lo mismo volver con la copa, con la decimoquinta, que sin ella. En el aeropuerto de Gatwick, está Fernando.

Haznos de improvisado reportero. Imagino que en el Gatwick habéis coincidido con decenas de aficionados. Ambiente, caras de alegría, lo que sea cuéntanos.

Tú eres abonado, os tocaron las entradas en el sorteo. ¿A cuántas finales has acudido?

Las fórmulas de vuelta a Madrid no todas son directas. Vosotros habéis elegido Alicante-Londres y de nuevo a Alicante. Todo en apenas 24 horas.

Esto en el aeropuerto de Gatwick. Celebración que se ha alargado también durante toda la madrugada en la plaza de la Cibeles de Madrid. Hoy va a ser un día grande para los campeones. Con los recibimientos institucionales, con el ofrecimiento del título en Cibeles para terminar con una fiesta en el Bernabéu.

Podemos detenernos en cifras que son espectaculares. 15 copas de Europa, 6 en los últimos diez años. El Real Madrid no pierde una final desde 1981. Florentino Pérez supera ya a Santiago Bernabéu como el presidente blanco con más COPAS DE EUROPA. Hay cuatro jugadores, MODRIC, Toni Kroos, Carvajal y Nacho que tienen seis e igualan a GENTO. Estos jugadores, a título individual, tienen las mismas Champions que el Liverpool y el Bayern de Munich y una más que el Barca.

En fin. Enhorabuena a los madridistas. Su equipo lo ha vuelto a hacer y amplían la leyenda.

Al margen de todo lo que tiene que ver con la CHAMPIONS, hoy terminamos una semana que ha tenido momentos previsibles y otros que no contábamos con ellos. En el Congreso, sí estaba prevista la aprobación definitiva de la AMNISTÍA. Pero además del perdón a los delincuentes del golpe del 1 de octubre de 2017, además del olvido total a lo que pasó aquellos días, el estratega Sánchez nos ha regalado una maniobra marca de la casa: el estudiado retraso de la publicación de la ley de AMNISTÍA en el BOE. La idea ES NO dar ese paso hasta después de las elecciones europeas, bajo el argumento de que hay un plazo de 15 días. Detrás, ya te lo venimos contando, está una artimaña -legal pero no habitual- para que no comience a actuar la maquinaria judicial en plena campaña electoral. Y, esto, claro está, pone nervioso al gran beneficiado de esta ley, el delincuente PUIGDEMONT, que está deseando volver.

Entre lo previsto -dentro del guion escrito por la factoría de marketing de MONCLOA para esta semana que hoy concluye- está también el reconocimiento del estado palestino, que tiene más de simbólico y de oportunista que de otra cosa. Aquí nadie pone en duda que el reconocimiento de los dos estados es una SOLUCIÓN por la que ha apostado la comunidad internacional. El problema es que es una decisión que Sánchez no ha consensuado con nadie y, una decisión de política internacional como esta, para que sea creíble, tiene que ser adoptaba bajo el consenso. Y luego nos ha dicho Sánchez que España, su Gobierno, vamos, reconoce al estado palestino. ¿Pero bajo qué autoridad? ¿La de los terroristas de Hamás, que controlan Gaza? ¿O la de una endeble autoridad nacional palestina que controla Cisjordania y que no se renueva desde hace años?

Así podríamos seguir con una larga lista de cuestiones que deja en el aire este reconocimiento del estado palestino y que confirma su oportunismo electoral. Es una de las banderas que ha tomado el PSOE durante esta campaña para las elecciones del próximo domingo y para tratar de quitar solemnidad a lo de la AMNISTÍA y desviar la atención a los problemas que le acorralan.

Y aquí está una de las noticias que no esperaba Sánchez fuera a saltar en plena campaña electoral para las europeas. El juez que investiga el caso Begoña Gómez, el caso de la mujer del presidente, levantó el secreto de sumario. Y, oh sorpresa, Begoña Gómez no es una simple ciudadana a la que le ha denunciado un sindicato, con el apellido permanente de, ultraderechista o pseudo sindicato. NO.

La esposa de Sánchez, desde el momento en el que el juez instructor admitió la querella de MANOS LIMPIAS para aclarar supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios, desde ese momento, tiene la condición de INVESTIGADA. En cuanto el juez JUAN CARLOS PEINADO abrió diligencias previas para investigar esa denuncia, BEGOÑA GÓMEZ automáticamente pasó a estar investigada. Y esto fue el 16 de abril. Por eso Sánchez, cuando llevó a escena una reflexión inédita, una guionización de cinco días para que todos los españoles supiéramos de su presunto dolor, sabía que su mujer estaba con la condición de INVESTIGADA.

A partir de ese momento, además de hablarnos del fango, de los bulos y de la fachosfera, nos ha intentado hacer creer que Begoña Gómez es una institución en sí y que él es el Estado.

En cambio, en ningún momento, ha aclarado nada de lo esencial. En ningún momento se han querellado contra el medio que publicó que la mujer del presidente firmó una carta de recomendación para una unión temporal de empresas que después obtuvo una adjudicación millonaria del Gobierno. Una UTE de la que era accionista el empresario que organizó el máster que dirige la esposa del presidente.

Esta confirmación de que Begoña Gómez ha estado con la condición de INVESTIGADA, una situación procesal que no ha variado desde el 16 de abril, no esperaba Sánchez que tomara cuerpo en plena campaña para las europeas. Como tampoco esperaba que la Audiencia de Madrid avalara esta semana que el instructor continúe con la investigación.

Y todo en contra del criterio de la Fiscalía, que apuesta por el archivo del caso. De quién depende la fiscalía. Pues eso.

Hay una duda, que sigue sobrevolando este caso, y para la que no tenemos respuesta. ¿El juez Juan Carlos Peinado va a llamar declarar a Begoña Gómez? ¿Cuándo lo va a hacer? El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de la UCO, asegura que no ha encontrado ningún indicio de delito. Es muy complicado encontrar el nexo directo entre esas cartas de recomendación de la mujer de Sánchez y las adjudicaciones millonarias a esas empresas. Pero, sí, el juez instructor claro que puede llamar a declarar a la señora Gómez para que dé su versión sobre las pruebas recogidas.