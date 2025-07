Diego Garrocho: "Tomar conciencia de lo que hemos hecho mal y dolernos por ello es una muestra del indicio de que no vuelva a repetirse"

Pues la culpa es uno de esos conceptos que nuestra época mira con una mezcla exacta de sospecha y casi desprecio, como si se tratara de una reliquia incómoda. Escuchamos con frecuencia que no deberíamos sentirnos culpables, pero al mismo tiempo nos inquieta ver a personas sin brújula moral, sin sensibilidad ante sus propios errores.

De hecho, si observamos la vida pública, no parece que la culpa hoy goce de un gran prestigio. Pero no siempre fue así. Para San Agustín, la culpa era un legado de nuestra condición humana. Pero no se heredaba como se hereda el apellido, por ejemplo, sino como se respira una especie de aire intoxicado. No somos culpables por lo que hacemos, sino por lo que somos, una humanidad caída y necesitada de redención.

Y aquí lo inaudito. Para San Agustín, saberse culpable no era una condena, sino que era la posibilidad misma de la gracia. Y en las antípodas de esta visión estaba Nietzsche. Para el filósofo alemán, la culpa era una invención del débil para domesticar al fuerte. Una forma de interiorizar el castigo, de convertir el dolor en deuda. Pero incluso su crítica deja entrever el poder formidable de esa culpa.

Freud, por su parte, la psicologizó. Redujo la culpa al choque entre la pulsión y la norma. En El malestar en la cultura, llegó a decir que la culpa inconsciente es el precio que pagamos por vivir en sociedad.

Y especialmente lúcida me parece siempre la visión de Hannah Arendt. Con claridad política, ella distinguió entre la culpa y la responsabilidad. Y afirmaría que no todos somos culpables de Auschwitz, pero sí somos todos responsables de que no se vuelva a repetir.

Y ante todo lo que está ocurriendo, desde las masacres en Gaza hasta los acontecimientos más cotidianos, me pregunto si no sería necesario restituir la utilidad y la vigencia de una cierta culpa. Por supuesto, no hablo de la culpa patológica ni paralizante, sino de la culpa que nos ayude a cultivar una mínima conciencia de nuestros errores.

No estoy seguro de que lo más importante sea siempre sentirnos muy bien. Tomar conciencia de lo que hemos hecho mal y dolernos por ello no solo es una muestra de lucidez, es también el indicio de que tal vez, con suerte, no vuelva a repetirse.