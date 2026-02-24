El Teide tiembla: registran el enjambre sísmico más prolongado en la historia de Tenerife

El volcán Teide se mueve. Aunque no se vea ni se escuche, la isla de Tenerife está registrando estos días el enjambre sísmico más prolongado hasta la fecha en la zona del parque nacional. Desde el pasado miércoles, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado más de 6.000 pequeños terremotos al oeste de las Cañadas del Teide, a profundidades de entre 8 y 10 kilómetros. Los seísmos, de muy baja magnitud, no han sido sentidos por la población, pero confirman que el sistema volcánico del Teide está activo y bajo vigilancia, generando inquietud entre los vecinos.

Ante la creciente preocupación, el director del Instituto Geográfico Nacional, Itahiza Domínguez, ha intervenido en el programa 'Mediodía COPE' con Pilar García de la Granja para aclarar la situación. El experto ha confirmado que se registra una actividad anómala desde 2016, pero ha insistido en que la probabilidad de una erupción a corto o medio plazo no ha cambiado. "Lo que estamos viendo es una actividad volcánica mayor. Eso no significa que vayamos a tener una erupción ahora", ha matizado Domínguez.

Qué es un enjambre sísmico

Para despejar dudas, el director del IGN ha explicado de forma sencilla qué es un enjambre sísmico. Se trata de la ocurrencia de "terremotos muy seguidos en el tiempo y en la misma zona". Sin embargo, a diferencia de otros fenómenos sísmicos, como los ocurridos en Granada, en este caso los eventos son tan pequeños, con magnitudes cercanas a 0, que "no es fácil verlos ni siquiera en nuestros sensores". Por este motivo, ninguno ha sido sentido por la población.

Tenerife tendrá una erupción en un futuro. La pregunta es cuándo" Itahiza Domínguez Director del Instituto Geográfico Nacional

¿Hay riesgo de erupción?

La pregunta clave es si existe un riesgo real de erupción. Según Itahiza Domínguez, aunque se espera que Tenerife tenga una erupción en el futuro, es imposible saber cuándo: "Tenerife tendrá una erupción en un futuro. La pregunta es cuándo, pueden pasar 50 años, 10 años o menos". Lo que sí se sabe es que un proceso eruptivo estaría precedido por seísmos más fuertes y sentidos, así como por deformaciones del terreno más rápidas. "Lo bueno que tienen los volcanes es que nos dan aviso", ha recordado.

El experto del IGN cree que la actividad actual se debe a que el magma bajo la isla, que tarda décadas en acumularse, "a veces se desestabiliza y emite gases", generando estos pequeños terremotos. Por ahora, no se puede descartar que la actividad actual desemboque en una erupción, pero Domínguez insiste en que, de ocurrir, habría señales claras que permitirían a las autoridades prepararse con antelación.

Diferencias con el volcán de La Palma

Es inevitable la comparación con la reciente erupción en La Palma, pero Itahiza Domínguez ha subrayado las grandes diferencias. En La Palma, los enjambres sísmicos previos a la erupción no se detectaron, y todo el proceso fue mucho más rápido: "En La Palma fue apenas una semana", mientras que en Tenerife los registros históricos indican que los terremotos previos se sintieron durante semanas o meses.

La razón de esta diferencia radica en la geología de ambas islas. Según el científico, La Palma es una isla "joven y sencilla", mientras que Tenerife tiene un "sistema central que complica un poco las cosas" y provoca este tipo de actividad sísmica particular. Por tanto, ha concluido, lo que se vio en La Palma en 2021, como terremotos fuertes y deformaciones rápidas, no es lo que se está observando actualmente en Tenerife.