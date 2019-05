Cristiano Ronaldo se lleva un 'Zas' por hacer demagogia con su clínica capilar

“¿Pensaban ustedes que esta sección solo la protagonizan políticos? Pues no. Cualquiera que abra la boca es susceptible de protagonizar el zas. Un servidor, de hecho, tiene una retahíla notable de zas en to la boca, pero no debo utilizar la sección en beneficio propio porque no es ético”, así abre la sección en La Linterna este miércoles el periodista y colaborador de COPE, Julio César Herrero, que este miércoles ha propinado un “¡Zas! ¡En toda la boca!” al futbolista de la Juventus, Cristiano Ronaldo, autor de la frase: “me odian porque soy guapo y rico”.

Ha concedido una entrevista a la revista Icon, de El País. El propio periodista reconoce, con gracia, que no es una entrevista de Pulitzer. “Y ciertamente no lo es” remarca Herrero. “No tanto porque no esté bien escrita -que lo está- sino porque el entrevistado no da para más”.

“Hay gente a la que le gusta Ronaldo y gente a la que no”, asegura Ronaldo en la entrevista, que habla de sí mismo en tercera persona. “¿Por este desdoblamiento paleto de personalidad puedes odiar a alguien? Pues no, pero te puede dar una pereza terrible” se cuestiona el periodista.

La entrevista es parte de la promoción del nuevo negocio del futbolista. Ha abierto una clínica capilar en Madrid. ¿Y por qué? “Quería dar unos puestos de trabajo a los españoles, independientemente de tener los problemas que he tenido con Hacienda”, explica el futbolista.

“Vamos a ver, Cristiano, rey. Si hay gente que te odia, no es porque seas guapo ni rico; es porque eres muy ... Vamos con el análisis. “Quería dar unos puestos de trabajo a los españoles...” ¿esto se te ha ocurrido a ti o te lo ha dicho el de prensa? ¿No ves que suena un poquito soberbio, displicente? Y añades: “independientemente de los problemas que he tenido con hacienda”. ¡Qué bonito; no guardas rencor! A ver. ¿Qué tienen que ver los ciudadanos con la agencia tributaría? ¿Y qué culpa tiene Hacienda si eres un delincuente?” le reprocha Julio César Herrero.

Así que, por afirmar que ha decido abrir una clínica capilar para “dar unos puestos de trabajo a los españoles”, el futbolista Cristiano Ronaldo se lleva “¡Zas! ¡En toda la boca!”