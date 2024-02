Los vecinos de Barbate responden a los jóvenes que jaleaban a los narcos que mataron a dos guardias civiles

Ángel Expósito ha encendido la Linterna este lunes desde Barbate, donde el narcotráfico ha asesinado a dos Guardias Civiles. Se trata de Miguel Ángel Gómez, de 39 años, y que pertenecía al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas. Tenía pareja y una hija pequeña. El otro es David Pérez, de 43 años, nacido en Terrasa y afincado en Navarra. Era agente del Grupo de Acción Rápida, estaba casado y tenía dos hijos.

El pueblo de Barbate ha salido a la calle para recordar su figura y reivindicar más medios para poder luchar contra unos narcos que actúan con total impunidad. Desde el ayuntamiento, cientos de personas muestran su repulsa a los narcotraficantes que campan a sus anchas por toda esta zona.

Los detenidos llegan a los juzgados, a 12 de febrero de 2023, en Barbate, Cádiz, (Andalucía, España). Los ocho detenidos por la muerte de dos agentes de la Guardia Civil el pasado viernes en el puerto de Barbate se encuentran ya declarando en los juzgados de este municipio gaditano, a dónde han llegado en torno a las 10,30 horas de este lunes tras ser puestos a disposición judicial.









“Los aplausos en honor a los guardias civiles hacían que incluso los vehículos que bajaban por la calle principal se detuvieran para unirse al homenaje”, cuenta el director de La Linterna. “Si te soy sincero ha sido realmente emocionante ver como algunos barbateños han roto a llorar”.





Impotencia y tristeza



María, todavía con las lágrimas en los ojos, nos contaba la impotencia y la rabia que ha sufrido al ver cómo han muerto estos dos guardas civiles: “Impotencia, mucho disgusto y tristeza porque, igual que ha pasado aquí, podía haber pasado en otro puerto. Que paguen los que tengan que pagar. El 80% somos personas solidarias, la juventud es muy sana y la mayoría somos gente sencilla y trabajadora”.

Una empatía que se ha hecho notar cuando hemos hablado con los barbateños. “Yo me harté de llorar”, explica otra vecina que cuenta que tiene un hermano militar. “Una pena como si fuera un familiar, cuando vi la foto del chaval sentí una pena muy grande”.

Algunos vecinos estaban, cuenta Expósito, con la capucha puesta, ocultaban su rostro por temor a ser reconocidos. Pero había otros vecinos que querían demostrar que hasta aquí han llegado y que están cansados de que tan solo se hable de Barbate cuando hay droga de por medio.

Es el caso de Miguel Ángel, tiene varias empresas en esta localidad y nos cuenta que no hay que tener miedo nunca a esta gente: “Miedo nunca, porque Barbate es un pueblo que es muy seguro, tú te puedes pasear a cualquier hora del día porque nadie te molesta. Indignación sí que hay, porque hay mucha gente que está intentando sacar el pueblo hacia delante, y esto es un palo en la rueda”.

Por culpa de todo esto provocado por el narcotráfico, la gente podría dejar de venir a un sitio que vive mucho del turismo. “Barbate en los años 80 vivió una época jodida, sobre todo por los medios de comunicación, que parecía que esto era el Bronx. Afortunadamente, y a base de trabajo, hemos sacado Barbate hacia delante”.









La respuesta a los que jaleaban a los narcos



No debe es fácil alzar la voz en tu propio pueblo. Son mafias que podrían estar en cualquier lado, y la gente no se fía. Para Alberto es el momento de dar un golpe sobre la mesa. “Aquí hay mucha gente trabajadora que le repugna lo que está sucediendo. Nosotros las narcolanchas nunca las vemos, eso ha sido porque han atracado aquí y ha sucedido la tragedia que ha sucedido”.

La indignación no solo está siendo dirigida hacia esos narcotraficantes que acabaron con la vida de David y Miguel Ángel. También hay rabia por esos chicos del pueblo que jaleaban la actuación. Sobre ellos, los propios vecinos han querido mandar este mensaje a las familias de estos dos guardias civiles: “Nosotros los sentimos como si fueran nuestros. Que perdone a los que estaban en el puerto, porque no eran conscientes. Me pongo en el pellejo de esas familias viendo esas imágenes y me muero”.

Noche trágica para la familia de la Guardia Civil. Dos agentes han fallecido cuando han sido arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate. Descansen en Paz. Todo mi cariño a sus familiares y amigos. Con inmenso dolor. La muerte no es el final ?? pic.twitter.com/IK4vOaIGz3 — Macarena Olona (@Macarena_Olona) February 9, 2024









Miguel Molina es el alcalde de Barbate, y cuenta a Expósito que “ahora el ministerio se tiene que dar cuenta de las necesidades que hay en la zona, yo tengo la conciencia tranquila, porque en todas las Juntas de Gobierno hemos reivindicado que haya más medios, no se puede permitir que un puerto como el de Barbate esté desprotegido”.

Además, hace una reclamación directa: “Hubo un tiempo en el que teníamos una patrullera y lo que reclamo es que vuelva, a quién se le ocurre mandar una zodia de juguete”.