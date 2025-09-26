El Obispo de Sigüenza-Guadalajara con las personas afectadas por el incendio de la Sierra Norte

Ante el agravamiento del incendio que afecta desde el domingo 21 de septiembre a Peñalba de la Sierra, en el Pico del Lobo, el Obispado de Sigüenza-Guadalajara ha emitido una nota de prensa como muestra de apoyo y solidaridad tanto con los vecinos de las poblaciones afectadas por el fuego, ya en Nivel 2, como con los efectivos de extinción que luchan contra él.

"Estamos junto a esas personas que están viviendo en este momento circunstancias de zozobra, de inquietud" -ha señalado en Mediodía COPE en Guadalajara, el obispo Don Julián Ruiz Martorell, subrayando que, aunque "los equipos de extinción de incendios están trabajando con mucha celeridad y profesionalidad", cuando cae la noche "sigue esa incertidumbre, ese dolor, ese sufrimiento".

De este modo, Ruiz Martorell ha expresado su "agradecimiento a quienes trabajan personal e institucionalmente en la extinción de los incendios" y su "solidaridad con todos aquellos que están viviendo en estos momentos circunstancias de especial agobio, de preocupación y de inquietud".

Pero además de la expresión pública de empatía y apoyo con las personas que se baten contra las llamas o se sienten amenazadas por ellas en ese paraje de la Sierra Norte de Guadalajara, el obispo diocesano ha ofrecido "todos nuestros medios, nuestros recursos -que son limitados- de atención, de acogida, con lo que podamos colaborar" y la oración "para que el incendio quede definitivamente sofocado y recuperemos todos la serenidad y la seguridad".

Escucha aquí el comunicado completo del Obispo Don Julián Ruiz Martorell por el incendio de Peñalba de la Sierra

Seis después de que se detectase, el incendio de Peñalba de la Sierra, en el Parque Natural de la Sierra Norte, ha escalado a Situación Operativa Nivel 2, por el cambio abrupto del viento en la tarde de este jueves. Se ha enviado un mensaje de alerta 'Es-Alert' a las poblaciones cercanas y se ha evacuado de forma preventiva a una decena de vecinos de Peñalba de la Sierra y de La Cabida. Además, se ha solicitado la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Desde que fuera detectado por un particular a las 8:13 horas del pasado domingo, el fuego que afecta al icónico paraje del Pico del Lobo, el pico más alto de Castilla-La Mancha, con 2.274 metros de altitud, ya ha arrasado más de 1.300 hectáreas. Son los últimos datos facilitados este viernes por la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, que hoy ha presidido la reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP), cuya próxima reunión para evaluar de nuevo la situación está prevista sobre las 20:00 horas..

Ahora, la meteorología de las próximas horas es clave para hacer frente a este incendio tan complicado como consecuencia de la complicada orografía de alta montaña de la zona.