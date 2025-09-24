COPE
Continua activo el incendio en el pico más alto de Castilla La Mancha: un rayo y 690 hectáreas afectadas

La llamada de un particular alertó de este incendio que encara el cuarto día de labores de extinción

Carmen Rodenas

Toledo - Publicado el

Un total de 60 efectivos, de siete medios aéreos y ocho terrestres, siguen trabajando en las labores de extinción del incendio declarado este domingo en Peñalba de la Sierra, en Guadalajara, que sigue sin control y en Nivel 1, según informa el Servicio de Extinción del Gobierno regional en su cuenta de 'X'.

Las llamas se detectaron en el paraje del Pico del Lobo, en Peñalba de la Sierra, entidad menor de Cardoso de la Sierra. El aviso se notificó a las 8.13 horas de este domingo por la llamada de un particular. La causa probable de este incendio forestal podría ser un rayo, tal y como indicaba este martes el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, que cifró en 550 hectáreas las afectadas, pero que según el INFOCAM, ya son 690 hectáreas

