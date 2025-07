Al menos 20 personas han muerto en las últimas horas en la Franja de Gaza cuando se encontraban esperando en puntos de distribución de comida

Trabajadores de varias ONG que trabajan en Gaza alertaron este martes de una hambruna que amenaza con "borrar generaciones" y aseguraron que todos los niños que ahora mismo están malnutridos van a morir a no ser que haya una reversión "inminente" de la situación.

"La llegada de unos pocos camiones no debe distraer al mundo de la catástrofe humanitaria que aún se está desarrollando aquí (...) Hasta el día de hoy, no he visto que la ayuda entre en Gaza de forma significativa ni constante", explicó desde Oxfam Ghada AlHaddad.

AlHaddad es una de las trabajadoras humanitarias que hablaron en una rueda de prensa virtual desde el enclave, y apuntó que la forma de repartir ayuda actualmente, a cargo de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF) y desde hace días con lanzamientos aéreos del Ejército israelí "no es un sistema humanitario funcional, es un goteo destinado a acallar la indignación pública, no a salvar vidas".

"Gaza está al borde de la hambruna, tan rápida e intencionada que amenaza con borrar generaciones, no solo físicamente, sino también de la memoria", clamó la trabajadora.

Hambre por todos lados

Este martes, agencias de la ONU alertaron de que más de uno de cada tres habitantes en la Franja pasa días sin comer y que dos de los tres umbrales de hambruna ya se han superado en algunas partes del territorio, según los datos de la última Alerta de Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria (IPC).

Más de 500.000 personas (casi una cuarta parte de la población de Gaza) padecen condiciones similares a la hambruna, mientras que el resto de la población se enfrenta a niveles de hambruna de emergencia.

Los trabajadores humanitarios lo viven diariamente: "Probablemente he visitado mil clínicas en todo el mundo, incluso durante hambrunas en África. Y lo que vi en nuestra clínica en Gaza fue extraordinario. Todos los niños estaban desnutridos, todos los adultos estaban extremadamente delgados", dijo la directora humanitaria de Save the Children International en Gaza, Rachael Cummings.

Por su parte, Tarek Loubani, director médico de la ONG Glia, aseguró que las cifras de muertos por desnutrición -1.179 en total y 22 solo en las últimas 24 horas- son "muy conservadoras", pues a los hospitales no les dejan incluir a quienes mueren por hambre pero también tienen otras enfermedades, por lo que las cifras reales podrían ser un 10 % superiores.

"Lo que veo en el hospital es que ahora mismo todos mis pacientes están desnutridos. Todos se mueren de hambre. Hay hambruna por todas partes y nos afecta a todos, incluso a mí", dijo Loubani, aludiendo a que ha perdido 20 kilos en los dos meses que lleva trabajando en el enclave.

Además, señaló que "todos los niños que actualmente sufren desnutrición morirán, a menos que se produzca una reversión absolutamente rápida y consistente de la situación", una afirmación que avaló Cummings: "Si no actuamos ahora, el aumento exponencial de las muertes por desnutrición y hambruna será algo sin precedentes".