Alcalde de Castrocalbón, en Mediodía COPE: "Los brigadistas no dan abasto"

Luis Antonio Cenador ha lamentado lo que está ocurriendo en Castilla y León. "Los brigadistas no dan abasto. Hay muchos incendios. Este estaba controlado y se ha vuelvo a reavivar"

Los incendios se propagan a lo largo y ancho de la geografía española en plena segunda ola de calor del verano. Temperaturas por encima de los 40 grados, que nos va a seguir acompañando hasta el próximo lunes.

Altas temperaturas que avivan los incendios que están activos en cinco comunidades. Incendios que son, la mayoría, provocados. 

En el norte de Castilla y León a varios incendios que afectan a muchos pueblos que o bien están confinados o han tenido que abandonar sus casas. En la provincia de Zamora continúa el fuego en Molezuelas de Caballeda  que ha acabado pasando a la provincia de León y ha obligado a desalojar siete municipios de esta provincia, entre los que está Castrocalbón. 

Su alcalde, Luis Antonio Cenador ha lamentado en Mediodía COPE lo que está ocurriendo en Castilla y León. "Los brigadistas no dan abasto. Hay muchos incendios. Este estaba controlado y se ha vuelvo a reavivar".

