El incidente que sufre una vecina de Castilla-La Mancha con su bebé de un año que no puede borrar de su memoria: "Le dolía"

En el 900.50.60.06, responden nuestros 'Fósforos' al tema del día que les proponemos. Queremos que nos cuenten cuál fue la primera palabra que dijo su hijo/a o esas primeras cosas que siempre recuerdan que han hecho.

Juan Manuel es el primer oyente en hablar sobre ello. Nos llama desde Lorca (Murcia). En su caso, su hija empezó a decir ammá. Creían que decía mamá en realidad. Lo daban por hecho. Pero resulta que, después, empezó a pronunciar mejor y "empezó a decir jama. Yo me llamo Juan Manuel. Y quería decir Juanma".

Inmediatamente después, hablamos con Francisco. Este oyente llama desde Benalmádena (Málaga). Fueron a una frutería y la primera palabra que dijo su hijo fue "aguacate. Una palabra muy complicada para un bebé. Me ha salido muy sano el niño. Parece que estaba predestinado a decirlo". Les dio por reírse, claro.

Pablo Souviron



Ascensión es otra 'Fósfora' que relata su caso en 'Herrera en COPE'. Es manchega. Su hijo tiene 43 años. No recuerda si dijo primero papá o mamá. Lo que sí recuerdan es que, cuando tenía un año "decía el PEEEEEI, el PEEEI. Y era que se había dado un porrazo y que le dolía el pie. Hasta que lo entendimos al señalar el pie".

Conchi nos llama desde un pueblo de Valencia. En el pueblo en el que nació Nino Bravo. Su hija, que hoy tiene 36 años, hizo lo siguiente de bebé. Se despertó con una sonrisa, de repente, y nos dijo "capellá. Es como la bacaladilla secada al aire. Se usa para tapas. Lo curioso es que no habló nada hasta el año. Y esa palabra lo dijo clarísimo. Fíjate, resulta que el capellá tampoco le gusta".

El testimonio de Inma tampoco tiene desperdicio. Llama desde el Puerto de Santa María (Cádiz). Con mucho calor, pero muy bien situada. Tiene cuatro hijos. Un día, le dijo al mayor...que se llama Óscar. Y el pequeño, de pronto, "dijo Óscar. Gritando. Que era el nombre más difícil de mis cuatro hijos".

"la primera palabra de mi hija fue patito, porque le daba un beso a un patito todas las noches"

Otro 'Fósforo' relata su caso. Tuvo una hermana. Luego, tuvo otro hijo. Y luego mellizos. Eran 10 chicos y 1 chica. "Mi madre ha tenido 11 hijos. Y la tata, que así la llamaba yo. La pedía desde pequeño y al final acabó llegando".

Alberto llama desde La Coruña e indica que lo que recuerda es lo siguiente: "mi hija mayor nació en Nochebuena. De un árbol de Navidad, quité un patito de brillantes. Cada vez que la mandaba a la cuna, le decía que le diese un beso al patito y a la cuna. Un día la acosté y me dijo patito, patito. 'Cristina, que la niña habla', le dije a mi mujer. Y me respondió: '¿Qué dice, mamá?'. Y yo: 'no, dice patito".

Cerramos la sección con Pablo, desde Madrid. Es un 'Fósforo' que asegura que la primera palabra que dijo él fue tractor. Todavía se lo recuerdan sus padres. Su padre "fue piloto de Rallyes, le encantaban los coches... y yo a cualquier coche lo llamaba tractor. Además, la palabra no es fácil".