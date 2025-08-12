"Cuando hay gente que muere, pierde su casa, su medio de vida, los comentarios de algunos políticos producen tristeza"

"El fuego no entiende de fronteras, y el humo que lo acompaña y que nos asfixia tampoco. España arde en este 12 de agosto y 5 comunidades se ven afectadas por los incendios. La situación se complica debido a las condiciones meteorológicas y atmosféricas.

¿Recuerdas la regla del 30/30/30 que puede convertir un fuego en inapagable? Temperaturas de mas de 30 grados, vientos de más de 30 Kms/hora y humedad de menos de 30. Son condiciones que han coincidido en todo el país en los últimos días.

Todo ésto junto a una vegetación muy poblada por las lluvias de la primavera y, ahora totalmente reseca, hacen de gasolina para que los incendios se propaguen rápidamente y de forma muy virulenta.

En el incendio de Tres Cantos de Madrid una tormenta seca acompañada de rachas de viento de hasta 70 kilómetros hora convirtió el fuego en un peligro brutal en pocos minutos para personas, casas, industrias, animales, y parajes naturales. Ha muerto un hombre por quemaduras en el 98% de su cuerpo y otro se encuentra hospitalizado en estado grave.

Cuando esta mañana algunos bajábamos muy temprano a trabajar a la capital, veíamos que el humo se había extendido por toda la Comunidad y estaba por todas partes.

El fuego en el municipio zamorano de Molezuelas de la Carballeda pasó a la provincia de León y cuantas veces incendios que se generan en Portugal acaban pasando a los pueblos de la raya de Galicia, Zamora o Extremadura.

Como digo, los fuegos, las llamas, no entienden de fronteras.

Luchar contra un desastre que nos afecta a todos debería unir a los políticos, a arrimar el hombro precisamente para ayudar a los ciudadanos, pero hace años que aquí la política va por su propio camino, que es el del rédito electoral, el del enfrentamiento y la confrontación sin límites, incluso en los temas más sensibles.

La actitud del ministro Óscar Puente tuiteando sin parar y haciendo chistes para criticar al gobierno de Castilla y León del PP y al propio Núñez Feijóo en términos como "¿Te ha contado qué tal el tiempo en Cádiz? En Castilla y León está calentito", la cosa no son de recibo.

Cuando hay gente que muere, pierde su casa, su medio de vida y su entorno natural, comentarios como este ya no producen indignación, sino tristeza por una clase política que no sabe estar a la altura de los problemas reales de los ciudadanos.

Esta mañana el Ministerio del Interior ha declarado la Fase de Preemergencia en Situación Operativa 1 del Plan Estatal de Emergencias debido a los numerosos incendios forestales activos en diferentes comunidades.

Ojalá sirva para ayudar a la extinción y al control cuanto antes. Por favor, más colaboración y menos confrontación. No es mucho pedir".