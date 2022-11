Expósito: "La Sanidad madrileña es un instrumento para dar la vuelta a las encuestas, el objetivo es Feijóo"

Audio

Con la que está cayendo en el mundo, qué quieres que te diga, no es por comparar problemas pero nuestros problemas comparados con la guerra total y sus consecuencias son, cuando menos, muy relativos.



Ponte en mi lugar y reordena por orden de importancia estas cuestiones del día:



1.- Reunión entre Joe Biden y Xi Jingping en Bali.



2.- Huelga y manifestación de la Sanidad en Madrid. Solo en Madrid.



3.- Huelga de la Plataforna de Transportistas.



4.- Y la vergüenza de la eliminación del delito de Sedición y, lo siguiente... la malversación.



y 5.- Reyes Maroto, ministra de Industria... candidata socialista al ayuntamiento de Madrid.



Así que, por este mismo orden.

Joe Biden y Xi Jingping (los dos hombres más poderosos del mundo) se reúnen en Bali con la excusa del G 20. En el fondo (y en la superficie) la guerra de Ucrania.



En este sentido, y ¡Ojalá!, tanto el todopoderoso y dictador líder chino como el resucitado Joe Biden están de acuerdo en lo fundamental: La guerra es un disparate. Y cuanto más tiempo dure esta catástrofe, peor para sus economías (y para la economía mundial).



Ni el norteamericano, con sus niveles de inflación, puede soportar para siempre los gastos del Ejército ucraniano, ni es cierto que el chino apoyara a Putin en esta locura mundial.



¡Ojalá! esta reunión sirva para demostrarle a Putin que está solo. Bueno, no, Putin está con el ayatolá, con Maduro, con Kim Jon Un y con la miseria de Cuba, Nicaragua y Berlusconni.



De vuelta a casa, la manifestación y las movilizaciones de la Sanidad madrileña tienen muchas lecturas:



1.- Díaz Ayuso debería tomar nota. No basta con culpar a la política. La atención primaria tiene muchos problemas y se acerca cada vez más al colapso en muchos centros.



2.- Ver a Almodóvar clamar por la Sanidad pública tiene gracia. El mismo al que pillaron con la sociedad en Panamá para no pagar impuestos, hoy con la pancartita.



3.- En Baleares o en Valencia cada vez es más imposible ser médico do no hablas catalán. Pesa más el idioma que la carrera. Y ni los colegios de médicos ni los sindicatos dicen "ni mú".



4.- El problema de la profesión médica no ha hecho más que empezar. Por jubilaciones, por mal pagados y por mal tratados.



y 5.- La manipulación del Gobierno, de la supuesta izquierda pija y de los sindicatos es de libro. Pero que este mamoneo (que no ha hecho más que empezar)... no oculte un problema: La atención primaria funciona mal.



Isabel Díaz Ayuso es un ariete más. El objetivo es Núñez Feijóo. La Sanidad madrileña es un instrumento para dar la vuelta a las encuestas.



Que los de la ceja nos den lecciones de Defensa de lo público, por favor. Un poquito de por favor.



Sobre la huelga de transportistas, por ahora, el efecto es muy relativo por no ser muy escaso. Dicho esto, me llama la atención el esfuerzo del Gobierno (con razón) contra los piquetes. Por supuesto que estoy en contra de los falsos piquetes informativos, pero de todos.



A ver si Marlaska se pone así de estupendo cuando los macarras en bandas vayan con las pancartas de UGT o CC.OO.

Y en clave política, esta semana, con toda urgencia, se pone en marcha la eliminación del delito de sedición. Y sin disimulo alguno Sánchez deja la puerta abierta a reformar (a la baja, por supuesto) la malversación.



Dicho de otro modo por muy cursi que se ponga, por muy redicho, maquillado y requeteplanchado que reluzca, el resumen es que el Gobierno ha pactado con Esquerra Republicana su posible continuidad. Y si no cuela y Su Sanchidad no siguiera en la Moncloa al Feijóo de turno le va a dejar un país ingobernable.



En cuanto a la rebaja de la pena por malversación, lo que sea por indultar a Griñán vía el Congreso para evitarse el bochorno. Y mientras... tu pagan impuestos como un ca... como eso.



¡Ah! Y mi posdata: La casi ya ex ministra de Industria Reyes Maroto será la candidata del PSOE al ayuntamiento de Madrid. Varias preguntas:



¿Tú sabías cómo se llama actual ministra de Industria, Comercio y Turismo?



Si no sale alcaldesa, ¿hará lo que Pablo Iglesias o Macarena Olona y saldrá corriendo?

Y la última, ¿te acuerdas de la foto con la navaja ampliada? Por cierto, ¿qué fue de aquellas balas recibidas en la campaña electoral? ¿Te acuerdas?